Már állomási gondnokok tevékenykednek a vasúttársaság területén Fejérben

A megye több állomására is jutott egy-egy gondnok annak érdekében, hogy eltűnjenek a gondok.

Mármint az utasforgalmi területek és létesítmények kosza, a zöldterületek rendezetlensége vagy a burkolt és burkolatlan területek gyomjai tűnjenek el. A Magyar Államvasutak (MÁV) Zrt. már tavasz óta alkalmazza az újonnan szolgálatot teljesítő gondnokokat az ország több pontján, ám minderről hivatalos információk, közlemények csak a közelmúltban, nyáron láttak napvilágot.

A munka célja, hogy az utazóközönség komfortérzete és a települések környezeti rendje érezhetően növekedjen. Az állomási gondnokok adott helyszíneken és időszakokban hozzájárulnak az utazóközönség akadálymentes közlekedésének támogatásához, ugyanakkor részt vesznek az utazóközönség tájékoztatását szolgáló hirdetmények aktualizálásában is – derül ki a MÁV közleményéből, melyet megkeresésünkre küldtek válaszul. Ugyanitt a számadatokról is szó esik: a vasúttársaság jelenleg összesen 696 állomást és 698 megállóhelyet üzemeltet. Ezek közül első ütemben 277 helyszínen 78 munkatárs foglalkoztatásával indult el az állomási gondnoki szolgálat. Ezt a tevékenységet a MÁV a jövőben további állomásokra és megállóhelyekre is ki kívánja terjeszteni.

Egy térkép segítségével már most nyomon követhető, hogy az új tevékenységet mely települések vasútállomásain vagy megállóhelyein végzik rendszeresen az alkalmazottak (egy állomási gondnok több helyszínt is kezel). Eszerint Fejérben Székesfehérváron található az állomási gondnoki telephely; a további érintett helyszínek pedig északról dél felé haladva a következők: Bicske, Martonvásár, Kápolnásnyék, Gárdony, Börgönd, Szabadbattyán, Kiscséripuszta (Polgárdi), Lepsény, Szabadegyháza, Aba–Sárkeresztúr, Sárosd, Nagylók, Sárbogárd, Rétszilas, Cece és Vajta.

Arra, hogy a gondnokok milyen időbeosztásban, munkarendben dolgoznak, nem kaptunk választ – de az biztos: az általuk végzett munka látható.