Már akad olyan is, aki csónakba ül horgászni

Ezekben a napokban a tilalom miatt már nem szabad csukázni, legközelebb erre áprilistól lesz lehetőségük a horgászoknak a Velencei-tónál.

– Az esztendő ötödik hetében markáns változás állt be az időjárásban. A hét első felében enyhülés kezdődött széllel és esővel, majd hétvégére kora tavaszi értékekkel napos idő érkezett. A jég szinte teljesen eltűnt a Velencei-tóról, így többen már csónakból is próbálkoztak halfogással – számolt be tapasztalatairól Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. Összegzése szerint több szép süllőt sikerült horogra csalni, akadt 3 kiló feletti példány is.

Voltak, akik kihasználták az utolsó napokat a csukatilalom kezdete előtt, s fogtak néhányat a falánk ragadozóból. A kiolvadt tó és a jó idő a békéshalazókat is a partra csábította, akadt, akinek sikerült megfognia a napi kvótát pontyból. Akárcsak a keszegezésnél, a pontyozásnál is a finom szerelék és az élő, állati eredetű – csonti, giliszta – csali használata jelentett előnyt.