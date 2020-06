Májusban elmaradt, Vértesboglár is lemondott a rendezés jogáról

A helyi német nemzetiségi önkormányzat év eleje óta készült arra, hogy május 23-án a megyei Német Nemzetiségi Nap vendéglátója lesz. Az esemény más rendezvényekhez hasonlóan végül elmaradt. Van-e új időpont és új helyszín?

Miért kell új helyszín, vetődik fel a kérdés. – Mivel a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetések támogatására kiírt pályázatot végül visszavonták, hiába nyert a Fejér megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége támogatást az esemény megrendezésére, ez a pénz végül rendezvényre nem fordítható. Igaz ugyan, hogy helyette többek között a nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanokra lehet költeni – tudtuk meg Szelle Ákostól, a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. A forráshiányon felül azonban más oka is van annak, hogy egy esetleges őszi rendezvénynek már ne Vértesboglár legyen a házigazdája: az esemény tervezett helyszínén, a boglári tájházban szeptemberben nagyobb felújítás kezdődik.

Szelle azért is sajnálja, hogy elmaradt a rendezvény, mert azon túl, hogy Vértesboglár – ahol a legelső Német Nemzetiségi Napot tartották még a 70-es években – 30 éve adott otthont utoljára ilyen rendezvénynek, de ezzel a nappal ünnepelhette volna meg a tájház fennállásának 20. évfordulóját is. A kérdés azonban nemcsak az, hol lesz az új helyszín, de az is, lesz-e egyáltalán az idén Német Nemzetiségi Nap a megyében. – Erre jelen pillanatban szinte lehetetlen felelősséggel válaszolni, aminek több oka is van. Egyrészt egy ilyen egész napos, nagy rendezvényre – minden évben nagyjából ezer ember vesz részt rajta – nem lehet egyik napról a másikra felkészülni. Vonatkozik ez a helyszínt biztosító házigazdára és a fellépő kulturális csoportokra, felnőttekre és gyerekekre egyaránt. Márpedig az elmúlt időszakban nem volt lehetőség próbákra sem. Ugyanakkor azt sem lehet előre megmondani, mi lesz ősszel, hogy alakul a vírushelyzet, jön-e egy második hullám – mondta Fehér Margit, a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Emiatt egyelőre új időpontot sem kerestek a rendezvénynek, amelyet nem szeretnének a korábbiaknál kisebb méretűre szabni, mert nem akarnak senkit sem kizárni a programokból.

Arra is gondolni kell viszont, hogy a résztvevők jelentős része a veszélyeztetett 65 év feletti korosztályból kerül ki, ami jelen helyzetben – ne feledjük, hogy egy ezer főt meghaladó rendezvényről van szó – egészségügyi kockázatot is jelent. Amennyiben persze az idősebb korosztály egyáltalán vállalja a részvételt. A megyei nemzetiségi önkormányzat augusztus második felére tervezi, hogy összeül, ahol a Német Nemzetiségi Nap idei sorsáról is döntenek majd.