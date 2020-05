Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán tette közzé pénteki tájékoztatóját.

„Tisztelt Fehérváriak!

– Az érettségi első hete Székesfehérváron teljesen rendben lezajlott, köszönöm a tanárok-diákok-szülők segítő közreműködését, és az állam által biztosított felszereléseket is.

– Május 12-e lesz az országos reprezentatív szűrővizsgálat második fehérvári napja. Köszönöm azoknak, akik az első napon elmentek a szűrésre. Kérem, a keddi napon is vegyenek részt ezen a kiválasztott és behívott személyek.

– Május 9-én ismét megnyitja kapuit a Nemzeti Emlékhely. Mint szabadtéri kiállítóhely, ez már látogatható. A részletes szabályokról a Szent István Király Múzeum honlapján olvashatnak.

– Május 9-étől ismét minden nap – így már vasárnap és hétfőn is – nyitva tart a városi piac, és május 9-én, szombaton újra megnyit az iparcikk piac is. Mindkét helyszínen a 65 év felettiek 07.00-09.00 óra, a 65 év alattiak pedig 07.00 óra előtt és 09.00 óra után vásárolhatnak. A maszk, illetve a száj és az orr eltakarására alkalmas textil használata itt is kötelező.

– Május 9-étől, szombattól megnyitjuk a lezárt kutyafuttatókat.

– Május 11-től, hétfőtől ismét visszaáll a helyi közösségi közlekedésben az érettségi hete előtt bevezetett szabadnapi menetrend, azzal, hogy néhány járat a hétköznapokra érvényes rend szerint indul, valamint a műszakváltásokhoz folyamatosan biztosított rásegítő autóbuszok is közlekednek, kiszolgálva az utasok igényeit. Tájékoztatom Önöket arról, hogy immár Székesfehérváron is valamennyi bérlet, illetve a helyi menetjegy is megvásárolható a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül, segítve ezzel a koronavírus-járvány idején javasolt készpénzmentes vásárlást. Részletek a városi honlapon.

– Május 11-én, hétfőn megnyitjuk a Palotai út 139. alatti lakossági hulladékudvart, valamint a Csalai Hulladékkezelő Központot és hulladékudvart a lakossági ügyfelek részére. Május 18-tól pedig újra kérhető lesz házhoz menő lomtalanítás is a Depónia Nonprofit Kft-től.

– Számos megkeresés érkezett hozzám, így arról tájékoztatok minden érintettet, hogy május 18-tól ismét megkezdődik a személyes ügyfélfogadás az anyakönyvvezetőknél, azaz ekkortól lehet új esküvői szándékot jelezni, új időpontokra bejelentkezni. Május 4-től egyébként a már előzetesen bejelentett esküvőkkel kapcsolatosan is új szabályozás lépett életbe: lehetőség van arra, hogy a korábbi nagyon szűk résztvevői kört – a Hiemer-ház házasságkötő termének adottságaihoz igazítva, a másfél méteres távolságot betartva – 24 személy jelenlétére bővítsük. (Aki nagyobb létszámú esküvőt szeretne, annak a Hiemer-ház báltermét tudjuk biztosítani, ennek egyeztetése azonban előzetesen szükséges – hétfőtől ezt a Hiemer Rendezvényközpontban lehet megtenni.)

– Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a napközbeni felügyeletet az azt igénylő bölcsődéseknek és óvodásoknak. A pénteki adatok alapján a városban nyitva tartó öt ügyeletes óvodába összesen 113, az ügyeletes bölcsődébe pedig 13 kisgyermeket vittek be szüleik, emellett a nem önkormányzati fenntartású intézményekben is fogadják a hozzájuk járó gyermekeket ügyelet keretében. Az igények a folyamatosan nőnek, ezért az Önkormányzat május 11-én, hétfőtől valamennyi bölcsődét és óvodai székhelyintézményt megnyitja ügyeleti ellátás biztosítására.

– A Tankerület tájékoztatása szerint az ügyeletes Tóvárosi Általános Iskola ma 9 gyermeket fogadott.

– A megváltozott szabályok mellett is arra kérjük a különösen veszélyeztett korosztályba tartozó időseket, hogy ha tehetik, maradjanak otthon. Ha pedig ellátásukban segítségre van szükségük, akkor vegyék fel a kapcsolatot az Önkormányzattal. Mostanáig 676 idős ember kért és kapott segítséget az ellátásában az Önkormányzattól. A március 20. és április 30. közötti időszakban összesen 3451 adag meleg étel, 241 adag diétás étel és 182 adag hideg vacsora kiszállítását koordinálták kollégáink. A város által működtetett telefonos ügyfélszolgálatot hétköznapokon munkaidőben a (22) 537-149, 537-611, 537-612, 537-651 és 537-652–es vonalas, valamint a hét minden napján 07.30 és 18.00 óra között a 06-70-66-99-014 és 06-70-66-99-015 mobilszámon hívhatják. E-mail: [email protected]

– A háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok és az ügyeletek telefonszámai is elérhetőek a városi honlapon.

– A koronavirus.gov.hu oldal hivatalos tájékoztatása alapján Fejér megyében az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 312 fő, nekik szeretnék ezúton is jobbulást kívánni!

– Székesfehérváron a mai napig összesen 195 személy esetében rendeltek el hatósági házi karantént, amelyben közülük jelenleg 49 fő van. A többi személy esetében ez az intézkedés már megszűnt.

– Sokan érdeklődnek az álláskeresőket érintő új városi támogatási lehetőségről. A kérdésekre munkaidőben Soós-Gremsperger Ágnes válaszol a 22/537-141-es számon.

– Székesfehérvár adományszámlájára eddig összesen 94.822.992 forint érkezett. Adományaikat továbbra is várjuk a járványügyi védekezés céljaira a 12023008-00153647-06700001 számon. A közlemény rovatba, kérjük, tüntessék fel: KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS.

Ismét egy hétvége következik, így vélhetően többen kimozdulnak majd. Kérem, hogy a különösen veszélyeztetett korosztály, azaz az idősek inkább maradjanak otthon, a fiatalabb korosztályok tagjai pedig alapos körültekintéssel tartsanak be minden védelmi előírást. Ne feledjük, hogy a rendezvények tartása továbbra is tilos, és kerüljük a csoportosulásokat. Az alapszabály továbbra is: okosan hagyd el otthonod! Szép hétvégét kívánok mindenkinek!”