Megváltozottt munkaképességűek dolgoznak szívvel-lélekkel a „hatpöttyösben”

Hagyományos magyar, egészségesen

Magyar Turizmus Minőségi Díjjal tüntették ki a székesfehérvári Hatpöttyös éttermet. A zsűri még decemberben érkezett a helyszínre, civilként; az étterem egy beadott pályázatot követően került a látóterükbe ‒ tudtuk meg Pintérné Hajagos-Tóth Kata gazdasági vezetőtől, aki azt is elmondta: az ebédet fogyasztó ítészek pontozták a hely tisztaságát, valamint az ételek és a kiszolgálás minőségét is.

Az ételeket tekintve az étteremben egy új gasztrokultúrát szeretnének ötvözni a hagyományos magyar ízekkel, feleleveníteni a környék, a magyarság sajátos ételeit, népszokásait, mindezt persze egészséges alapanyagokból ‒ derül ki a hely honlapjáról. Ezt Kata és az étterem séfje, Halász Imre is megerősíti.

Figyelnek a szezonalitásra is

‒ Az alapanyagok a helyi piacról származnak, minden ételünk frissen készül, a szörpünk, a tésztáink és a süteményeink is ‒ részletezi Kata. Őt Imre egészíti ki: ‒ Mindig figyelünk a szezonalitásra, télen kicsit nehezebb ételeket választunk. Igyekszünk a napi betevőt újragondolni: a bakonyi csirke esetében például egy csirkemellfilét készítünk, amelybe gombaragut töltünk és baconbe tekerjük, a galuskát pedig megszínezzük egy kis spenóttal vagy paprikával.

A fő profiljuk a menüztetés. Van két levesük, abból egy hagyományos, tartalmas húsos leves és egy krémleves. A fő­ételek között is van egy hagyományos, valamint egy kímélő és egy vega verzió. Ezenkívül a séf napi ajánlatát készítik még el: ezek olyan különlegességek, mint például a juhtúrós ételek. Tapasztalataik alapján van, aki sokallja, más keveselli a zöldségeket, és meglepően sokan keresik a halételeket. A vendégek kedvencei között szerepelnek a rántott ételek, a vadas, a pörköltek, a kelt tészták és a rétesek.

Az étterem különlegessége még, hogy a jelenlegi huszonegy alkalmazottból tizenheten megváltozott munkaképességűek, köztük vannak mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos emberek is.

‒ Szeretek itt lenni ‒ állít meg a seregélyesi Molnár Mátyás, aki konyhai kisegítőként dolgozik az étteremben, lassan egy éve. Az udvariasság, kedvesség csak úgy árad mindannyiukból. Az itt eltöltött egy óra alatt hamar megértjük: a hatpöttyösök bizony joggal nyerték el a díjat!