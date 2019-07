Magyar falu program: több mint negyven Fejér megyei település nyert

Február végén hirdette meg a kormány a Magyar falu program keretében az első két pályázati felhívást, amelyre annyian jelentkeztek, hogy mindjárt ki is merítették a kereteket. A nyertesek listáját a múlt héten tették közzé, rajta számos Fejér megyei településsel.

Összesen 43 megyei pályázat nyert a közösségi terek fejlesztésére és helyi identitástudat erősítésére, valamint a helyi egyházi közösségi terek fejlesztésére kiírt pályázatokon.

Az ötezer fő alatti települések önkormányzatai számára kiírt pályázati felhívás 6 milliárdos keretére 461 nyertes pályázat jut, míg a helyi egyházi közösségi terek fejlesztése című pályázati felhívás 7 milliárdos keretében 487 nyertes pályázót hirdettek ki a múlt héten.

Az elnyert összegek nagysága széles skálán mozog, többek között attól függően, hogy az adott önkormányzat vagy egyházközösség milyen célra igényelte az állam támogatását. Seregélyesre például csak egymillió forinthoz közeli támogatás került, míg Iszkaszentgyörgy közel 20 millió forintból gazdálkodhat majd.

Iszkaszentgyörgy

– A falu központjában lévő integrált közösségi házat szeretnénk átalakítani úgy, hogy alkalmas legyen nagyobb rendezvények megtartására, 100 fő fölötti tömeg befogadására. Ehhez a jelenleg helyiségekre szabdalt belső teret összenyitjuk, az irodákat és az egyéb közösségi helyiségeket pedig a pályázati támogatásban elnyert pénzen épülő tetőtérben helyezzük el. Ezzel párhuzamosan, egy másik pályázat részeként kiköltözik a könyvtár is az épületből. Ugyanakkor a Magyar falu program keretében nyert támogatásból oldjuk meg az új közösségi ház hangosítását, valamint beszerzünk egy mobil színpadot és egy mobil mosdót is. A terveket az idén elkészíttetjük, a munkálatok valószínűleg jövőre kezdődnek – mondta el lapunk kérdésére Gáll Attila, Iszkaszentgyörgy polgármestere.

Pázmánd

Ugyancsak közösségi tér kialakítására nyert 15 millió forintot Pázmánd önkormányzata. Ebből a tervek szerint a tájházat és közvetlen környezetét teszik rendbe. Az épületet jellegzetességei megtartása mellett újítják fel. Mindez egy hosszabb távú projekt részeként valósul meg. Ahogy azt Virányiné Reichenbach Mónika polgármester felvázolta, a terv, hogy a jelenlegi önkormányzati hivatal környékét olyan faluközponttá alakítsák, amely helyet ad a nagyobb rendezvényeknek és közösségi eseményeknek, de ezen a területen helyezkedik el a hivatal, az orvosi rendelők és a már kialakítás alatt álló új konyha is, amely kiszolgálja a település intézményeit. A tér épületeinek közös vonása lesz a fehér szín és a barna ablakkeretek, a tájházat is már ebben a szellemben újítják fel.

Vértesboglár

A mintegy 1000 lelket számláló község, Vértesboglár is a nyertesek között szerepel, a mostani pályázattal közel 20 millió forint került a településre, amelyből a közösségi házat újítják fel.

– Egy korábbi pályázat során sikerült külsőleg rendbe tenni a teljes kihasználtság mellett működő házat, ám akkor a belső felújításra nem maradt keret. Így most kerül sor a parketta és a radiátorok cseréjére, javítjuk a mennyezetet, illetve új álmennyezetet alakítunk ki, és persze ki is festjük a helyiségeket. Ezenfelül vásárolunk egy rendezvénysátrat, valamint sörpadokat, de ebből a pénzből fordítunk majd az egyik nagy, hagyományőrző rendezvényünkre is – tudtuk meg Sztányi István polgármestertől.

Bodmér

A szomszédos Bodméron a Bodméri Református Missziói Egyházközség nyert közel 7 millió forintot, amelyet – ahogy azt a polgármester, Katona László elmondta – a templom további felújítására fordítják. Az 1827-ben épült, egyedi toronnyal rendelkező templom felújítását 3 éve kezdték meg, ám a munkálatok abban az ütemben haladnak, ahogy forrást sikerül találni rájuk. A most nyert támogatásból szeretnék folytatni a belső festést és a padok cseréjét.

Pákozd

A Falufejlesztési programon keresztül jelentős pályázati forrást hívhat le Pákozd is a közeljövőben – a település egyházközössége nyert a parókia rendbetételére támogatást, 10 millió 100 ezer forint értékben.

Takács János polgármester elmondta: már a kivitelezővel tárgyalnak, a tervek szerint ősszel megtörténhet a felújítás, de a későbbiekben szintén ennek a programnak a keretében remélik a római katolikus templom, a kultúrház és a közterek megújítását is.