Magosi Lajos szerint nélkülözhetetlen az állampolgárok öngondoskodása

Csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság, melynek az volt a célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a fűtési szezonnal összefüggő tűzesetek és a szén-monoxid-mérgezések megelőzésére.

A bizottság elnöke, Magosi Lajos úgy fogalmazott, hogy így november elején, a fűtési szezonba belevágva nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azokkal a megelőzést segítő információkkal, melyek a biztonságunkat szolgálják. Hangsúlyozta, hiába tesznek meg mindent az illetékes szervek, nélkülözhetetlen az állampolgárok öngondoskodása, hogy elkerülhető legyen a baj.

– Sajnos számtalanszor olvashatunk vagy hallhatunk arról, hogy lakástüzek, kéménytüzek történtek. Ebben a tekintetben a fűtés egy nagy kockázati tényező, éppen ezért a prevenció tekintetében az egyik legfontosabb a kéményseprők munkája, a tüzelőberendezések karbantartása. Ez a fűtésszezon megkezdése előtt lenne a legoptimálisabb, de persze soha nem késő, a lényeg, hogy elkerüljük a bajt. Mindenkit arra biztatnék, hogy éljen ezzel az ingyenes szolgáltatással, mert életet menthet. Ugyanekkor lényeges arra is kitérni, hogy a legjobban karbantartott rendszerek esetében is előfordulhatnak meghibásodások, ezért e mellé célszerű egyéb füstérzékelő, szén-monoxid-érzékelő berendezéseket beszerelni – egészítette ki az elnököt a Kémény Zrt. vezérigazgatója, Bartos Tamás.

E kapcsán az Országos Mentőszolgálat Fejér megyei vezető mentőtisztje, Reszegi Imre kiemelte, hogy a szén-monoxid egy igen alattomos gáz, mivel színtelen, szagtalan és enyhe tünetekkel kezdődik.

– Először fejfájás, émelygés, szédülés lép fel, majd ezek sokasodnak és súlyosbodnak. A mérgezett fáradékonynak érzi magát, tudatzavara lesz, később eszméletvesztés, vérnyomásesés és görcsroham következhet be, végül pedig akár bele is halhat. Amennyiben felmerül a szén-monoxid mérgezés esélye egyből a szabad levegőre kell vinni a mérgezettet és a közvetlen környezetében lévőket. Az ellátás is a szabad levegőn történjen és egyből hívják a 112-es segélyhívót. Ha visszatekintünk a 2020-2021-es fűtésszezonra, akkor elmondható, hogy 15 esetben kellett gázmérgezés miatt beteget bevinni, ebből 10 esetben igazolódott be a szén-monoxid mérgezés gyanúja és ketten sajnos életüket is vesztették. Fejér megyében ugyan ebben az időszakban 68 esetben láttunk el égett sérültet. Ebből elenyésző volt a lakástüzek okozta sérülés, többségében inkább háztartási tevékenységből származó égési sérülések miatt volt indokolt az ellátás – mondta a mentőtiszt. Összegégében tehát sokszor elkerülhető lenne a baj, ha élünk a megelőzés eszközeivel, legyen az berendezés vagy karbantartás.