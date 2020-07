Magánterületet kezel a közfoglalkoztatott Perkátán?

Somogyi Balázs polgármester nemtetszését fejezte ki az ellenzéki ÖEP (Öten Együtt Perkátáért) tagjaival szemben, hogy egy magánterületet közfoglalkoztatottakkal tesznek rendbe.

– Sarok Mihály településüzemeltetésért felelős alpolgármester egy személyben adott utasítást a terület gondozására, melyet egy adomány fejében ígért meg a bérlőnek – számolt be az ügyről lapunknak a polgármester, aki nem ért egyet az eljárással. A telek tulajdonosa az egyik ÖEP-tag, Mosonnyi-Bógó Nikolett szüleié – ezt egyébként Sarok Mihály is elismerte. Azt is nehezményezi, hogy míg az említett telket karbantartják, addig a vele szemben álló iskolakertet nem kezelik.

Sarok Mihály nem érti a polgármester felháborodását, hiszen az adomány (damilos fűkasza) jótékony hatással van a településre.

– A vásárlók térdig érő fűben mennek az árushoz a telekre, az ő érdekükben is tettük ezt a gesztus, illetve viszonzásképp az adományért. Beszéltem a polgármesterrel, így munka után, saját költségre fogjuk a továbbiakban kezelni a területet – zárta Sarok.