Magadért sportolj! Székesfehérváron is

Így figyelmeztet a 2021. február 28-ig futó projekt címe, amely az ország több települését, így Székesfehérvárt is érinti.

Fejér megyeszékhelyére szeptember 29-én 9.30 órára ér a program, amelynek három fő alappillérje van. Az első a Garantált sportprogramok nevet viseli, s lényege, hogy a kevésbé fejlett régiók településein is megismerkedhessenek a különféle sportolási lehetőségekkel az adott környéken élők. A második a Példakép sportprogram, amely huszonnégy darab, alacsony lélekszámú településen valósult meg. Itt a sportolás mellett olyan példaképeket is bemutattak a szervezők, akik inspirálhatják, motiválhatják a lakosokat a mindennapos testmozgásra. Emlékeztetőül: tavaly augusztusban például Enyingen állomásozott a Magyar Szabadidő Szövetséghez kapcsolható rendezvény.

A harmadik pillér a Sportos lakossági fórum, melynek keretében 18 nagyobb városban mutatják be a szervezők a teljes projektet. Így érkezik Székesfehérvárra is a Magadért sportolj!, ahol az előadások mellett – térítésmentesen – mozgásra is lehetőséget kapnak a résztvevők – tudtuk meg Czene Attila olimpiai bajnok úszótól, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökétől. Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok hozzátette: a város a Nyitott tornatermek programmal is igyekszik mindennapos mozgásra sarkallni a helyieket. A Bregyó-közi Sportcentrum fedett futópályáján a tervek szerint 9.30 órától nordic walking bemutató, 9.45 órától gerinc- és tartásjavító torna, 10 órától pedig megnyitó, projektbemutató és egy, az egészséges életmódra nevelésről szóló előadás kezdődik. A nap folyamán 10.30 és 15 óra között fittségi mérés, goldsprint, evezős ergométer, petanque és kerekesszékes vívás is lesz. SzNJ