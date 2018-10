Megszeretni és gyönyörködni bennük – Négy helyszínen várják az érdeklődőket

Az egész Európában, október első hétvégéjén rendezik az Európai Madármegfigyelő Napokat. Székesfehérvár környékén (egyúttal Fejér megyében) négy helyszínen, várják az érdeklődőket. Agárdon (Chernel István Madárvárta), Dinnyésen (Madárdal Tanösvény) és Seregélyesen (Elzamajor) főleg a madárgyűrűzésé a főszerep, míg a Pátkai-víztározónál a terepmadarászat rejtelmeibe kóstolhat bele bárki.

A madarak megfigyelése mindig is az emberi élet részét képezte, az ókorban külön foglalkozás volt a madárjósé (augur), aki a madarak röptéből próbált megjósolni jövőbeli eseményeket. Assisi Szent Ferenc híres volt a természettel való szoros kapcsolatáról és a legenda, szerint a madaraknak is prédikált. A madarakat vizsgáló ornitológia (madártan) néhány száz éves múltra tekint vissza. Hazánkban a 19. század végén vett komoly lendületet Herman Ottó, a Fejér megyéhez is kötődő Szikla Gábor és Chernel István, illetve néhány szakember jóvoltából. Később egyre többen és többen kezdtek madarászni pusztán a természetben eltöltött idő és a madarak szépsége miatt. Egy lelkes fiatal madarásznemzedék alapította 44 évvel ezelőtt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet is, amely ma már a világ elsőszámú madárvédelmi szervezetének (Birdlife) magyar partnereként végzi tevékenységét.

Minden madárvédelmi akció alapját az ügy társadalmi elfogadottsága és támogatottsága jelenti. Ezért is vannak madarakat, madarászatot népszerűsítő rendezvények. Székesfehérváron a madarak és fák napja környékén a fülemülék éjszakája, az iskolai téli szünetben a rácbányai madárgyűrűzés, környékünkön a dinnyési és velencei-tavi bemutatók, gyűrűzőtáborok adnak lehetőséget a madarakkal való közeli ismerkedésre.

Ahhoz, hogy a madarakban a szabad természetben gyönyörködhessünk, mindenképpen szükséges egy távcső. A sokszor félénk élőlényeket gyakran csak nagy nagyítású teleszkóppal tudjuk zavarás nélkül csodálni, amit a program során biztosítanak. Ugyancsak lesz kéznél madárhatározó, amiben bárki megnézheti az esetleg csak villanásra látott madarak küllemét, ismertetőjegyeit.

2018. október 6-án 8:00-tól a pátkai sportpályától kiindulva két túra indul. Az egyik rövidebb, ráérősebb, ahol a kezdők, a kisgyerekes családok vagy az idősebbek gyönyörködhetnek a tájban, a megye legnagyobb mesterséges tavában és persze a felbukkanó madarakban. Igyekeznek megmutatni, hogy a madarak felismerése nem boszorkányság, nem olyan, amire születni kell. Bárki elkezdheti bármilyen korban, az öröm mindig ugyanakkora.

A másik túra egy kicsit hosszabb és „komolyabb”; a víztározó déli részén pihenő sirályok és partimadarak megfigyelésére irányul. Előzetes madárismeret itt sem követelmény, így túrázni szerető, néhány kilométer sétától meg nem ijedő újoncok ide is csatlakozhatnak. Késő délelőtt érnek vissza a kiindulópontra, ahol egy kis vendéglátás is várja majd a csapatot.

A pátkai Kossuth utcáról a katolikus templomnál kiágazó Gál köz végén, a sportpálya mellett parkolási lehetőség is van. A Székesfehérvárról busszal érkezők a 7:20-kor induló pátkai járattal jöjjenek; a községházai megállótól a program kiindulópontja öt perc sétával elérhető (a katolikus templom mellett elhaladva a kis utca egyenesen a sportpálya felé kanyarodik).

Esős idő esetén a fent leírtak vasárnapra, azaz október 7-ére érvényesek. Réteges ruházat, megfelelő cipő nagyon fontos, a távcsövét senki ne felejtse otthon! – tájékoztat Székesfehérvár honlapja.

Kérdés esetén hívható telefonszám: Kovács Gergely Károly 06-30-598-6002

