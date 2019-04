Ma már száznyolcvannál is több tagot számlál a Honvédség és Társadalom Baráti Kör

Kedden délután négytől estébe nyúlóan tartotta közgyűlését a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete.

Az egyesület 1995-ben alakult, huszonhat fővel, s ebben a legnagyobb szerepe Gyuricza Béla vezérezredesnek volt, aki ebben az évben lett volna 80 éves. Özvegyének virágcsokrot adtak át az azóta 181 tagot számláló civil szervezet közgyűlésének első perceiben.

A lelkes csapat előadássorozatokkal, kiállításokkal és különböző kampányokkal hívja fel a figyelmet a haza­szeretetre és a honvédség fontosságára. Működési területükbe az egész Kárpát-medence beletartozik és Isonzó, ami 300 ezer magyar nyughelye.

Már egészen kis korban megszólítják a diákokat is, illetve minden évben indítanak rajzpályázatot is. Az elmúlt hat évben nem kevesebb mint 8500 rajz érkezett be, amelyek egy részéből hamarosan könyv is készül, mondta el Karsai Béla elnök kedd esti beszámolójában.

Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy ez a szervezet összeköti a honvédséget, illetve a honvédelem ügyét a civil társadalommal, és ez egy katonavárosban kiemelt fontosságú feladat, különösen akkor, ha ez a város arra készül, hogy a magyar parancsnokság székhelye legyen.

Az esemény egyben tisztújító gyűlés is volt. A tagság döntése értelmében a következő négy évben továbbra is Karsai Béla vezeti a HTBK Székesfehérvári Szervezetét..