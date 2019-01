Szombaton írják a felvételit – Sok múlik, kit hova vesznek föl középiskolába

A továbbtanuló diákok szombaton írják az írásbeli középiskolai felvételit a kiválasztott intézményekben. Az izgalom nagy – erősítette meg nekünk egy nyolcadikos fiatal.

Szombaton országszerte több ezer tanuló vizsgázik. Azt, hogy ki hová jelentkezik, még ezután kell eldönteni.

A Székesfehérvári Tankerületi Központtól megtudtuk: minden hozzájuk tartozó gimnáziumban lesz központi felvételi. Így a fehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban is, amelynek intézményvezetője, Ráczné Kálmán Anikó elmondta, hogy náluk 56 kilencedik évfolyamra, 117 hatosztályos gimnáziumba és 16 Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diák vizsgázik. Először a magyar feladatlapot kapják meg, ezt követi a matematika-írásbeli. Mindkettőre 45 perc áll rendelkezésre, közte 15 perc szünettel.

Kétszer 45 perc jut a magyarra és a matekra

A sajátos nevelési igényű tanulók 15 perc időhosszabbítást kaphatnak. A gyerekeket 9 órától várják – fontos, hogy mindenki vigyen magával személyazonosításra alkalmas igazolványt –, a vizsga 10-kor kezdődik. A vezető azt is hozzátette: a feladatlapokat a Nemzeti Alaptanterv alapján állították össze központilag, s azok ugyan a tananyagra épülnek, de nem hagyományos tantárgyi tesztről, inkább a készségek, kompetenciák felméréséről van szó.

A telekis diákokat is felkészítették a tanárok a felvételi­re, az pedig majd később derül ki, hogy hozzájuk hányan jelentkeztek, s kit vesznek föl. Takács Réka a fehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nyolcadikos diákja. Ő is ma írja a felvételit, méghozzá a Széchenyi Szakgimnáziumban, mert szinte az egész osztályuk oda jelentkezett. Elég sűrűek voltak a napjai mostanában, mivel a vizsgákra külön órákon is készült egyrészt az iskolában, másrészt magántanárnál. Olvasni nagyon szeret, ezért úgy érzi, hogy a magyar kevésbé lesz nehéz számára, mint a matematika, amely miatt magántanárhoz is jár. Az órákon egyébként gyakoroltak az előző évek feladatlapjai alapján, ám ő és szülei is úgy érezték: jobb ráerősíteni a dologra.

Csütörtöki beszélgetésünkkor már elég nagy volt benne a drukk. Érzi: az iskola is elvárja, hogy a diákok jól teljesítsenek, illetve az osztályban szintén téma ez, és magának, valamint szüleinek is szeretne bizonyítani. Ráadásul a felvételinél is számít az írásbeli eredménye. Az segít valamelyest, hogy korábban több komoly angol nyelvi versenyen vett részt, valamint az iskoláját többször képviselte Nagyváradon, a testvériskolájuk által szervezett nagyobb szabású néprajzi vetélkedőn, tehát a vizsgaszituáció nem ismeretlen számára.

Már azt is tudja, hogy 5–6 középiskolába jelentkezik továbbtanulni. Ezek közül egy vidéki van, a velencei Zöldliget iskola, mert ott is két tanítási nyelvű képzés folyik. Réka és szülei számára pedig fontos, hogy az ifjú hölgy intézményes keretek között tudja folytatni a nyelvtanulást. Szerencsére Székesfehérváron több kiváló gimnáziumból tudnak választani.

Mindenben támogatják Rékát

Az első helyen a Vasvárit jelöli meg, oda szeretne a legjobban bejutni. Ám a pontszámok is ott a legmagasabbak, jellemzően nehéz bekerülni az iskolába – tudtuk meg a család tapasztalatait. Az iskolaválasztás kapcsán jól körülnéztek, minden nyílt napra elmentek, így személyes benyomásuk is van az intézményekről, és ismerősökön keresztül is kaptak információkat.

Az édesanya, Takácsné Fürst Anikó hozzátette: ők mindenben támogatják Rékát, édesapja például a matematikában segít neki otthon. Szeretnék, ha a nyelvtanulásban egyre jobban fejlődne lányuk, ezért is örülnek, hogy a Rákócziból nyolcadik végén már középfokú angolnyelv­vizsgával is távozhat. A többit meglátják, Réka egyelőre a pszichológia iránt érdeklődik.

Az ígéret szerint a vizsgázókat három héten belül tájékoztatják az eredményről.