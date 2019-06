Lou Bega, a Piramis és a Magna Cum Laude is fellépett a Völgy színpadon

Idén már háromnapos volt a Vál-völgyi Zsúr – a gazdag esemény- és programkínálat kitöltötte az időt és megtöltötte az alcsúti arborétumot.

A fakülönlegességek és a hajdan elegáns angolkerti mivolta miatt lett természetvédelmi terület és dendrológiai gyűjtemény a kastélykert, amely június elején zenés-nyüzsgős forgatagnak ad helyt az egyre gondosabb szervezésnek köszönhetően ötödik éve. Két önkormányzat a hivatalos házigazda, Alcsútdoboz és Felcsút, de a Váli-völgy többi települése is a magáénak érzi ezt a sajátos rendezvényt.

A stílus, az otthonos, oldott hangulat magával ragadta a közönséget

A körülmények, a stílus és az oldott, otthonos hangulat idén is magával ragadta a közönséget – helyieket és a messzebbről érkezőket. Mészáros László felcsúti polgármester turisztikai vonzerőnövelőként is örömmel vállalja a Vál-völgyi Zsúr ars poeticáját: családoknak, hagyománykedvelő és zenerajongó vendégeknek szándékoznak évről évre emlékezetes találkozót tartani. Tóth Erika alcsútdobozi polgármester pénteken késő délután nyitotta meg a rendezvényt, s az alkalomra kiadott műsorfüzetben kis történeti áttekintést is adott a különleges helyszín múltjáról.

A hajdani sokadalmakat idézték a kirakodóvásárosok, a kézművesek sátrai, a sok-sok gyermekprogram, s a finom falatokat és italkülönlegességeket kínáló polcok, pultok, asztalok. Három színpadot állítottak fel a szervezők, akik a gyors és rugalmas parkolásról, eligazításról gondoskodtak, nem beszélve a tisztaságról, amit a szünet nélküli takarítással értek el az utolsó percig. A kastélykápolnában tradicionálisan a Színnel-lélekkel Művészeti Egyesület tagjai állították ki munkáikat, az itteni Kápolna színpadon a gyerekeknek kedveskedtek végig.

A fő tisztáson, a Völgy színpadon „nagyágyúk” zenéltek-énekeltek, miként a Hungarikum színpadon is: Magna cum Laude, Fenyő Miklós, Lou Bega, Edda, Révész és Závodi, Piramis, Kis Grófo, Kozmix, Korda György és Balázs Klári, Csonka András, Growehouse – mindenkit nem tudunk felsorolni. Az előadókat is szemmel láthatóan magával ragadta a hely szelleme, közösen élvezte a közönség és a művészek a nyár eleji varázslatot – különösen az estébe, éjszakába nyúló partikon.

A szomszéd falvak néptáncosai, kórusai is bemutatkoztak, énekelt az igen népszerű alcsútdobozi magánénekes, Mészáros János Elek. Tartottak rendőrségi, honvédségi és sportbemutatókat, a műfaji gazdagság az egyik erénye volt ezúttal is a zsúrnak, miként az is, hogy mindenféle korosztály talált kedvére való örömet, szórakozást ezen a pünkösdöt is magába ölelő hosszú hétvégén.