Lóháton, hintón, lovaskocsin és traktoron szelték át Lajoskomáromot

Csak úgy csattantak a karikás ostorok! Eközben a hajfonattal ékesített lovak – kis szoknyájukban – nagyot nyerítettek, a hangfalakból pedig tombolt a zene.

Egy átlagos szüreti felvonulás képe rajzolódik ki előttünk. A távolból egyre csak közelítenek a négylábúak, akik mögött a szekéren emberek ülnek. Vígak, hisz’ vigadoznak. Hosszú, többéves kihagyás után másodjára rendeztek szüreti felvonulást és bált Lajoskomáromban Juhászné Kopácsi Brigitta és Kneiszné Baics Krisztina irányításával.

– Otthon mi is tartunk lovakat. A párom mindig azzal „nyaggat”: szervezzünk valamit, amibe az állatokat is be lehet vonni – felelte kérdésünkre Brigitta, honnan is jött az ötlet, hogy kezükbe vegyék a nagyközség őszi „fesztiválját”. Persze – ezt is kiemelte – az sem volt számukra utolsó szempont, hogy felelevenítsék a régi hagyományt. Erre Lajoskomáromban nagy volt már az igény.

– A vírushelyzet miatt egy kicsit tartottunk attól, hogy lefújják a rendezvényt, de végül nem így történt. Ugyan szabadtéren maszkokat nem használtunk, de figyelembe vettük a többi előírást. A bál esetében azonban érződött a járványhelyzet – vagy legalábbis mi sejtjük azt, hogy befolyásolhatta a létszámot. Alapvetően 141 fő jelentkezett, végül 86-an jelentek meg – mesélt a számadatokról Brigitta.

Jótékonysági volt az esti bál, vagyis a nyereséget a Gesztenyefasori Szent Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának adják. (Nem mellesleg a mulatozás helyszínét is ez intézmény tornaterme szolgáltatta, itt töltötte be a teret Németh Csaba „NÉMO” zenéje.) Úgy tudjuk, az összegnek még nincsen konkrét helye ezen belül; a szervezők „szabad felhasználásra” kínálják fel az összegyűlt pénzt az iskolának.

Visszakanyarodva a felvonuláshoz: több mint tíz lóhátas, körülbelül hat hintós, mintegy tizenöt kocsis és több traktoros ékesítette a menetet, amely a község több pontját is érintette. Egyes utcákon, kereszteződésekben megálltak, ott a kisbíró regélt egy vígat, majd ment is tovább a boldog tömeg. A hívott néptáncosok sajnos nem tudták elvállalni a fellépést. Ennek ellenére résztvevők nemcsak Lajoskomáromból, de Enyingről, Dégről, Felsőnyékről, Balatonszabadiról és Szabadhídvégről is érkeztek. Őket a Fejér Megyei Gazdaasszony Tagozat tagjai látták vendégül a maguk által készített babgulyással és mákos-diós kaláccsal. Brigitta rétest sütött, az egyik enyingi pékségből pedig kenyér érkezett az ebédhez.

A hagyományőrző alkalmat nagy készülődés előzte meg. A szervező lánya bábukat készített, míg Horváth Balázs szalmabálákat ajánlott fel, hogy a kettő találkozásából a település végein egy-egy vendégváró alkotás fogadja a dél-Fejérbe látogatókat. Pár napig még megcsodálhatják ezeket a remekműveket!

„Köszönjük, hogy visszahoztátok ezt a hagyományt” – emelt ki Brigitta egyet azok közül az üzenetek közül, amelyek közösségi oldalára érkeztek az eseményt követően. Mint örömmel újságolta: ezek a visszajelzések is csak motiválják abban, hogy évről évre megtartsák a „szüretit”!