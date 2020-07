Ligetes rendezvénytér is lehet Kincsesbányán

A lakossággal való együttműködés érdekében a korábban megszokott évi egy közmeg­hallgatáson túl fórumokat is tartanak a településen: területi elosztásban, hiszen a külterületeken, a családi házas, illetve társasházas övezetekben más-más megoldandó feladatok vannak.

– Felhalmozódtak a fontos, mindenkit érintő, megoldandó feladatok, ezért egy összevont fórumot rendeztünk a napokban a művelődési házban – idézte fel Murányi Mariann polgármester, és elmondta: a nyár közepén is nagyon sokan érezték sajátjuknak a falu ügyes-bajos dolgait, s részt vettek az összejövetelen.

– A fórum lehetőséget adott, hogy személyesen köszönjük meg az önkéntesek munkáját, akik magukénak érzik és szó nélkül szépítik a települést.

A fontosabb témák között szerepelt az elavult önkormányzati rendeletek módosításának ismertetése, a település tulajdonában lévő szolgálati lakások, helyiségek bérlésének lehetőségei, feltételei, valamint a közterület használatának szabályai.

– Számos kérdésben kértük a lakosság véleményét, ötleteit, hiszen például közös érdek a parkolási helyzet rendezése, az illegális hulladéklerakás megszüntetése vagy a fűnyírás, parlagfű-mentesítés – folytatta a településvezető. – A legaktuálisabb és azonnali megoldást kívánó feladat azonban az iparcikkpiac állandó helyének megtalálása. A nagy igényt kielégítő vásárnak ugyanis a mostani területről költöznie kell, mert kinőtte a teret, parkolóhelyeket foglal el és akadályozza az önkormányzati munkát.

Több lehetőség is szóba ke­rült, ám a tömbházak előtti területen a lakókat zavarná a piac jelenléte, másutt pedig nem oldható meg a vásárlók biztonságos közlekedése.

– Van azonban egy tágas térség a régi strand mellett, amely megfelelő lehetne. A lakossági fórumon részt vevők véleménye is ezt tükrözte. A falu közepén, a község központi részén szeretnénk kialakítani egy ligetes főteret kulturált vásártérrel, amely nem csupán az iparcikkeknek, hanem a helyi termelők, kézművesek termékeinek is állandó helyet adna. Ráadásul a piacnapokon kívül rendezvénytérként is funkcionálhatna, a hétköznapokon pedig kiváló lehetőséget nyújtana az embereknek a közös időtöltésre, spontán összejövetelekre.

A tér tehát adott, ám a forrás egyelőre hiányzik. Kincsesbányán nagyon bíznak egy esetleges pályázati lehetőségben, amely révén minden lakos megelégedésére valósulhat meg ez a nagyratörő elképzelés. Hétfőn este egy újabb fórumon a társasházakban élőket érintő kérdésekről a közös képviselőkkel egyeztetett az önkormányzat.