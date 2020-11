Lezárták egy hétre a pázmándi iskolát

November 27-ig a pázmándi Szent Gellért Általános Iskola valamennyi osztályában online oktatásra álltak át. Az iskolában diákok és pedagógusok is érintettek a koronavírus fertőzésben.

Ahogy az országban, úgy sajnos Pázmándon is fokozódik a koronavírus helyzet. Több megbetegedést, illetve gyanút regisztráltak az elmúlt időszakban a községben. De pánikra nincs ok – hívta fel a pázmándiak figyelmét tájékoztatójában a helyi pandémiás csoport vezetője, Lázi Judit. – A fontos az, hogy mindenki hozzájusson azokhoz az információkhoz, amelyek segítségével meg tudja tenni a megfelelő lépéseket. Nem félnünk kell, hanem tájékozódni! – hangsúlyozta a szakember, hozzátéve: az egyik legfontosabb történés az elmúlt időszakban, hogy az iskolában is felütötte fejét a koronavírus. Múlt héten két érintettről volt szó, ekkor még csak kérte Virányiné Reichenbach Mónika polgármester a pázmándiakat, hogy aki teheti, ne vigye iskolába a gyermekét. Az iskola átmeneti bezárására – mutattak rá a pázmándi pandémiás csoport szakemberei -, azért is nagy szükség van, mert a gyermeki magatartás sajátosságai miatt szabályokkal nehezen kontrollálható a kontaktok minimalizálása. Nagylétszámú szoros kontaktok esetén pedig óriásira nőhet a terjedési arány. S ahol egy pozitív esetet regisztráltak, ott egészen biztosan van több is! Az csak a jéghegy csúcsa – fogalmaztak a tájékoztatón. – Kérjük, ne várjuk meg, míg olvadni kezd – szólt a pázmándiakhoz még múlt héten Zakar Gábor háziorvos. – Okuljunk mások hibájából, hozzunk megelőző, hatásos intézkedéseket, a tények és a józan megfontolás alapján.

Azóta községi és iskolai szinten egyaránt nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma. A községi statisztikák szerint ugyanis november 13-án 14 személy volt bizonyítottan koronavírus pozitív, november 21-re ez a szám 35 főre nőtt. A Szent Gellért Általános Iskolát is érintették az esetek: 6 tanuló és 3 pedagógus tesztje lett pozitív, de a csoport szakemberei a szülőket is kontaktnak tartva megemlítették: 4 szülő is érintett, továbbá 2 pedagógus áll tesztelés alatt.

A polgármester múlt heti kérése mostanra hivatalos intézkedéssé vált, az iskola közösségi oldalán is kihirdette: „2020. 11. 27-ig iskolánk valamennyi osztályában digitális oktatás lesz. A kontakt-kutatás, a járványügyi hatósággal az egyeztetés még folyamatban van, a karanténkötelezettséget ők jogosultak elrendelni. Akit a karantén is érint, azok erről hivatalos határozatot fognak kapni!”.