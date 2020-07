Lezárják a Balatoni utat: íme a javasolt kerülőutak

Azonnali felújítást indított Székesfehérvár Önkormányzata a Balatoni úti felüljárón. Kétféle vizsgálat is azt támasztotta alá, hogy a felüljáró töltése nagyon rossz állapotú, így annak megerősítése soron kívül megkezdődik.

A kiemelt forgalmat bonyolító útszakasznak a szeptemberi tanévkezdésig el kell készülnie, így teljes útzár mellett – a gépjárműforgalmat, illetve a gyalogos és a kerékpáros közlekedést is elterelve – kezdődik az útburkolatot, a járda burkolatát és a vízelvezetést is érintő beruházás. Székesfehérvár Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz fordult, hogy a M7 autópálya várost elkerülő szakasza ingyenesen használható legyen a Balatoni úti felüljáró felújítása idején – a város várja az ITM válaszát. A forgalom irányításában pedig a rendőrség segítségét is kérte az Önkormányzat.

Július 13-ától, hétfőtől várhatóan augusztus 27-ig a Balatoni út Horvát István és Borszéki utca közötti szakasza teljes szélességben lezárásra kerül! Többféle terelőútvonalat dolgoztak ki a szakemberek, amelyeket a gépjárművel érkezők, az ott közlekedő helyi és helyközi autóbuszok, illetve a gyalogosok és kerékpárosok tudnak használni.

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEL KÖZLEKEDŐK

Balatoni út – Rádió utca (jelenleg Hargitai utca) – Vásárhelyi út – Batthyány utca – Csíkvári utca – Széchenyi út

Balatoni út – Vásárhelyi út – 8. sz. főút a Sóstói úton és Japán utcán – Amerikai fasoron keresztül

Balatoni út – Vásárhelyi út – Japán utca – Amerikai fasor – Holland fasor – Sárkeresztúri út

7-es és 8-as számú főút elkerülő szakaszának használata

A Homoksor felújítása is zajlik ezekben a hetekben, így a gépjárművel közlekedők azt az útszakaszt sem tudják most használni!

Térképen ezt itt tekinthetik meg

TRANZITFORGALOM, ILLETVE A 63-AS CSOMÓPONT FELŐL ÉRKEZŐK

7-8. számú főút elkerülő szakasza és/vagy az M7 autópálya, valamint ezen utakról a Palotai út / Móri út / Berényi út / Seregélyesi út / Budai út

AUTÓBUSZJÁRATOK TERELŐÚTVONALA

A 10-es helyi járat, valamint a helyközi és regionális autóbuszjáratok terelőútvonala a Batthyány utca – Csíkvári út – Széchenyi út lesz, így KIMARAD a Hosszúsétatér és a Jancsár utcai megálló.

A helyközi és regionális autóbuszjáratok a Széchenyi úti Református Általános Iskola MEGÁLLÓBAN állnak meg, ahol lehetőség lesz a helyi járatokra átszállni.

Térképen ezt itt tekinthetik meg

KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS

Batthyány utca – Csíkvári út – Homoksor

Demkó-hegy és Bakony utca közötti kerékpárút

Térképen ezt itt tekinthetik meg

A LEZÁRT TERÜLETEN LAKÓK KÖZLEKEDÉSE

a Borszéki és Gyimesi utcákban élők számára természetesen biztosítják, hogy a Balatoni út déli része felől megközelíthessék otthonaikat.

Kérjük, hogy úti céljaik elérésénél vegyék figyelembe a lezárás miatt várható torlódásokat, és ne a megszokott menetidővel számolva induljanak útnak. A Waze alkalmazás rendkívül nagy segítséget nyújt az aktuális forgalmi viszonyok felmérésében, az útzár idejére kiemelten javasoljuk ennek használatát!

Kérjük, fokozottan figyeljék a kihelyezett terelőtáblákat és közúti jelzéseket! Köszönjük a közlekedők türelmét és megértését!