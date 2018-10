Egészségtelen a fehérvári levegő, de a közelgő szelesebb idő segíthet

Napok óta a vezető hírek között szerepel, hogy több városban, így Dunaújvárosban és Székesfehérváron is rossz a levegő minősége, megnőtt a szálló por koncentrációja. Ez pedig akár az egészségre is ártalmas lehet.

A csütörtöki adatok szerint, amelyek az egy nappal korábbi mérések eredményét mutatják, Székesfehérváron és Dunaújvárosban is kifogásolt a levegő minősége. A szennyezés mértéke az úgynevezett levegőhigiénés indexen (LHI) a 2-es fokozatot éri el. A legfőbb légszennyező a szálló por (kisméretű részecske). De mit takar ez a kifejezés és miért jelenthet veszélyt az egészségünkre? A kérdésre Müller Cecília, a Fejér Megyei Kormányhivatal Nép­egészségügyi Főosztályának vezetője válaszolt.

A levegőben mindig van por

– Amikor azonban azt mondjuk, hogy magas a szálló por koncentrációja, azzal az a baj, hogy míg a szimpla por egy inert – az adott körülmények között kémiai reakcióba nem lépő – anyag, addig a szálló por szemcséihez olyan kémiai – például a közlekedés vagy a fűtés következtében a levegőbe kerülő – részecskék tapadnak, amelyek a légutakba kerülve képesek károsítani azt. Ezek ugyanis olyan aprók, akár 1 mikronnál is kisebbek, amelyektől a szervezet nem tud köhögéssel megszabadulni, lerakódnak a légutakban. Ez hosszú távon gyulladásokat is okozhat – magyarázta a megyei tiszti főorvos.

Nincs ok a pánikra!

A légzőrendszer működésének ilyeténképpen való akadályozása természetesen leginkább azokra van kifejezetten rossz hatással, akik eleve küzdenek valamilyen légzőszervi megbetegedéssel, például asztmával, hörghuruttal, de az idősebbekre nézve is kellemetlen, hiszen nálunk például gyakrabban fordul elő tüdőtágulat. Ugyanakkor ezek az apró részecskék irritálhatják a kötőhártyát, illetve az orr nyálkahártyáját is. Mindazonáltal pánikolni nem kell! Az emberi tüdő teniszpálya nagyságú felület, óriási kapacitással, sőt többletkapacitással is rendelkezik. Egy pár napig vagy hétig tartó légszennyezettségnek való kitétel az egészséges tüdőben nem okoz látható, érezhető elváltozást. Müller Cecília szerint a légszennyezettséget is úgy kell kezelni, mint egyet a több rizikófaktor közül, amit persze lehetőség szerint jó elkerülni.

A szálló por mennyiségével kapcsolatban különbséget teszünk napi és éves határérték között. A jelenleg érvényes, szálló porra vonatkozó napi határérték 50 μg/m³, az éves 40 μg/m³. Az önkormányzatok akkor kötelesek tájékoztatni a lakosságot, ha a szálló por értéke két egymást követő napon meghaladja a 75 µg/m³-t, riasztási kötelezettség pedig akkor áll fenn, ha a szálló por értéke két egymást követő napon meghaladja a 100 µg/m³-t és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon sem várható javulás.

A jelenlegi szállópor-koncentrációt egy szeles, esős idő csökkentheti, amire a napokban van kilátás.