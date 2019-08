Leváltás: kitört a vihar Pátkán

Augusztus elején rendkívüli testületi ülésen leváltották az addigi alpolgármestert, Buda Józsefet és helyette Dávid Imrét bízták meg a továbbiakban az alpolgármesteri teendők ellátásával. Az ügy hullámai magasra csaptak.

A Fidesz helyi csoportja azt állítja, azért kellett mennie az alpolgármesternek, mert részt vett egy általuk szervezett fórumon, amelyen a terület országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán is ott volt.

„Méltánytalan dolognak tartom mind Buda József képviselő, volt független alpolgármesterrel szemben, mind pedig a Fidesszel szemben is a döntést, melynek azonban egyértelmű és világos az üzenete. A jelenlegi településvezetés továbbra sem kíván együtt gondolkodni sem a Fidesz helyi és választókerületi vezetőivel, ahogyan a lakossággal sem a település előtt álló megoldásokról. Ez azért is furcsa, mert a pátkaiak több mint 57 százaléka az országgyűlési választásokon minket, a Fidesz Magyar Polgári Szövetséget és a Kereszténydemokrata Néppártot támogatott szavazatával. A képviselő-testület döntése mögött, ha valóban a nyilvánosságra került megfontolások álltak, akkor az egyértelműen a pátkaiak többségének a véleményével is ütközik, semmibe veszi azt. Hogy így van-e? Erről hamarosan, október 13-án módjuk lesz dönteni a pátkaiaknak. Most legalább már tisztán látnak”, mondta el véleményét a történtek kapcsán Tessely Zoltán, aki így folytatta: „Az eset nem teljesen páratlan, hiszen kísértetiesen hasonló történt Kápolnásnyéken, amikor a felelős agyongazdálkodást többször is számon kérő Fideszes alpolgármester ellen indított bizalmatlansági szavazást a polgármester. Őt is leváltotta a testület. Mindkét estre igaz, hogy tudjuk a kötelességünket és ki fogunk állni azokért a közösséget építő emberekért, akik ilyen ócska politikai színjáték során, a velünk való kapcsolatuk miatt lettek meghurcolva. A választók pedig októberben meghozhatják a maguk döntését, akarnak-e ilyen típusú vezetőket, vagy jobbat érdemelnek”, fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Az ügyről természetesen megkérdeztük a pátkai polgármestert, Nagy Dánielt is, aki a következőket mondta: „Az alpolgármester leváltása egy évek óta tartó, a képviselők között – összesen 7 tagú a testület – fennálló feszültség következménye. A vita már a testület 2014-ben történt megalakulásakor elkezdődött a korábbi, illetve a testületbe újonnan került tagok között. Ezen belül is különösen elmérgesedett a viszony az alpolgármester és Góger Tamás, Dávid Imre, illetve Nánási László között. A képviselők egy része már másfél éve is szerette volna az alpolgármestert leváltani. Akkor még sikerült elérnem, hogy a falu érdekeire való tekintettel inkább az esedékes feladatokra koncentráljunk. Ám idén nyáron az említett képviselők kilátásba helyezték a lemondásukat, amennyiben Buda József a helyén marad. Az augusztus eleji rendkívüli ülésen kértem a testületet, tartsák szem előtt, hogy a legfontosabb a munkánk befejezése az októberi választásokig, aztán mindenki eldöntheti, akar-e indulni az aktuális választáson. Azt is kértem, csak akkor lépjünk arra azt útra, amely az alpolgármester leváltásához vezet, ha biztosan egység van közöttük a kérdésben és abban is, hogy aztán hogyan tovább.”

Az ügy főszereplője, Buda József nem tagadja, hogy az említett képviselőkkel rossz a kapcsolata, úgy gondolja, nem sok mindent tettek az elmúlt 5 évben a pátkaiakért.

Az utolsó csepp a Fidesz-fórum volt a pohárban, ahová magánemberként hívták és ami után beszámolót vártak tőle.

A leváltásával kapcsolatban azt is megjegyezte, a polgármester megvédhette volna, hiszen, ha 3 képviselő lemond, még mindig marad 4, vagyis a testület továbbra is működőképes. A történtek után többen is biztosították támogatásukról a faluban, így Buda József biztosan újra indul az őszi választáson.