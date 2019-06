Leszlovákozta a felvidékieket a kápolnásnyéki pedagógus

Nem szlovák, hanem felvidéki magyar gyerekeket látott vendégül a kápolnásnyéki iskola annak a programnak a keretében, melynek lényege, hogy a határon túli magyarokkal erősítse a kapcsolatot. Egy igazgatóhelyettesi poszt tette szükségessé azt, hogy ezt az információt erősítsük.

Nyilvánosságra került egy, a tanintézményhez kötődő, belső Facebook-csoportos üzenet, melyet a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, megbízott igazgatója fogalmazott meg a gyerekeknek: „Határtalaul program keretein belül Szlovák tanulók jönnek iskolánkba” – a szó szerinti idézet – amely amellett, hogy tartalmaz helyesírási hibákat –, valójában ténybeli pontosításra szorul. Ugyanis nem szlovák, hanem felvidéki magyar gyermekek érkezhettek az eseményre.

Ugyanis a Határtalanul! programnak épp az a lényege, hogy a határainkon immáron kilencvenkilenc éve túl élő magyar emberekkel erősítsük a kapcsolatot, s hogy a Magyarországon élő gyerekek számára is élő, egyértelmű példa legyen, hogy igenis valóban és valójában magyar emberek élnek ma is azokon a vidékeken, melyek a trianoni békediktátum előtt még az anyaországhoz tartoztak.

Az ügy eljutott az intézmény fenntartójához, a Székesfehérvári Tankerületi Köz­ponthoz is, melynek igazgatója, Török Szabolcs is szólt a programról: „A Határtalanul program nagyszerű lehetőségével a Székesfehérvári Tankerületi Központ számos intézménye él. A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola az idei tanévben csereprogram során felvidéki magyar tanulókat fogadott. A program meghatározott tematika mentén segíti az anyaországi és a határon túli iskolák közötti együttműködést.” Majd pedig az ügy kapcsán hozzátette: „A Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójaként nagyon sajnálatosnak tartom igazgatóhelyettes asszony megfogalmazását. Valamennyi iskolánk nevében mondhatom, hogy nyitott szívvel és szeretettel látjuk a határon túli magyar diákokat.”

Az iskolát is megkerestük, tegnap még azzal, hogy megkérdezzük, vajon szlovák vagy felvidéki magyar gyerekeket láttak-e vendégül, s noha az intézménytől nem érkezett válasz, a fenntartó a fentiek szerint egyértelműsítette a helyzetet. Pod­horszki István, Kápolnásnyék polgármestere nem kívánt az ügyben nyilatkozni, L. Simon László országgyűlési képviselő pedig annyit fűzött hozzá:

„A Határtalanul! program a kormány nemzetpolitikai céljai elérésének egyik fontos eleme. Arról szól, hogy egyértelművé tesszük, a határon túli magyarság a nemzet része, és segítjük őket abban, hogy ezt minél inkább megélhessék. A program keretében a hazai iskolák tanulói a határon túli magyar lakta területekre juthatnak el, ahol megismerhetik nemzettestvéreink életét, de ugyanúgy segítjük a határon túli fiatalokat is, hogy eljussanak az anyaországba értékes tudást és tapasztalatot szerezni. Ezért azt kérem mindenkitől, legyen pedagógus vagy újságíró: legyenek partnerei ennek a kezdeményezésnek, érezzék át ennek a programnak a fontosságát! A kápolnásnyéki igazgató asszony internetes bejegyzése sajnos nem ebben a szellemiségben született, amiért érdemes lenne bocsánatot kérnie. Ugyanakkor a nyilvánvaló hibája miatt nem szabad boszorkányüldözésbe kezdeni, mert a helyi lakosok többségének véleménye szerint az igazgató asszony odaadással és szakmaisággal vezeti az intézményt.”

Az igazgatóhelyettesi bejegyzés kitér egy szexológus előadására is.

Ennek kapcsán Török Szabolcs leszögezte: „Az intézménytől kapott információk alapján a programnak nem volt része a szexológus előadása, az a projekttől függetlenül valósult meg, amelyen csak a gimnázium diákjai és pedagógusok vettek részt. A felvidéki diákok abban az időpontban Székesfehérváron történelmi városnézésen voltak.”

A „Szlovákokról” szóló Facebook-bejegyzést később módosította az igazgatóhelyettes, de helyesírási hiba azért maradt a szövegben…

Azt még nem tudni, lesz-e hivatalos folyománya az ügynek.