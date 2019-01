Lesz kórházbővítés Fehérváron, de nem most és nem ennyiért

Nem állította le a kormány a székesfehérvári Szent György Kórház bővítését, sem az Alba Aréna megépítését, eredménytelen lett a közbeszerzés – hangsúlyozta lapunk kérdésére adott válaszában a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfo sajtótájékoztatón. Gulyás Gergelyt arról is kérdeztük, hogyan segíti a kormány az elektromos buszok fejlesztését és gyártását, illetve forgalomba állítását a vidéki városokban?

Nem lett leállítva a kórház bővítése

Nincs szó arról, hogy a kormány leállította volna a Modern Városok Programban szereplő két nagy székesfehérvári beruházást – fejtette ki a Kormányinfón a Kormányinfón lapunknak Gulyás Gergely miniszter, akitől az iránt érdeklődtünk, valóban számolni kell-e azzal, hogy az ígéret ellenére mégsem épül meg a Szent György Kórház új belgyógyászati tömbje, és a városnak le kell mondani az Alba Aréna multifunkcionális csarnok beruházásáról is, a sok milliárd forinttal megemelkedett építési költségek miatt?

A miniszter elismerte, hogy a kivitelezésre az úgynevezett mérnöki árként megjelölt 7 milliárd forintos költséget a közbeszerzési felhívásra benyújtott egyetlen pályázatban szereplő 18 milliárd forintos összeg olyan jelentős mértékben lépte túl, hogy ezt a kormány

egyszerűen nem vállalta. Természetesen az önkormányzat sem tud ekkora különbséget kifizetni – tette hozzá. A közbeszerzési eljárás

eredménytelenül zárult, ez a döntés független attól, hogy ki nyújtotta be a pályázatot. Mint elmondta, bizonyos esetekben, amikor ezt az adott körülmények indokolják, 30, még akár 50 százalékos árkülönbözetet is el lehet fogadni, de van egy tűréshatár, ami fölé nem lehet menni. A 100-120 százalékkal nagyobb költség pedig messze túllépi a tűréshatárt – emelte ki. Különösen egy olyan országban, ahol építőipari beruházásoknál mindenki a korrupcióról beszél. A Modern Városok Programra az idén 135 milliárd forint szerepel a költségvetésben, sőt, ha a gazdaság eredményei lehetővé teszik, az év végén a kormány ezt még ki is egészíti, s igyekszik úgy elosztani a rendelkezésre álló forrásokat, hogy mindenkinek jusson.

Ebbe egyszerűen nem fér bele, hogy egy beruházásért 7 milliárd helyett 18 milliárdot fizessünk, ami természetesen csak mások rovására lenne lehetséges. Miközben azt is el kell ismerni, hogy mindenütt nagymértékű a drágulás. Nem lehet hibáztatni azokat, akik

a mérnök árat kiszámolták, keresleti piac van, a hazai építőipar rendelésállománya jelenleg 4 ezer milliárd forint értékű, a kapacitás

pedig 2,8-3 ezer milliárdra elég. Ez jelentős árfelhajtó tényező, amit még a mintegy 50 százalékos építőipari béremelés is felfelé srófol. De 120 százalék nincs a piaci áremelkedésben! A kormány nem mondott fel semmilyen megállapodást, nem is módosított rajta. Más városokat is érinteni fog a költségek emelkedés és emiatt halasztódnak a tervezett fejlesztések.

– Lehet, hogy nekem kellett volna személyesen, vagy legalább levélben tájékoztatni a helyzetről a polgármester urat, de ez nem változtat azon, hogy a költségvetési hiányt nem növelhetjük. Tárgyalunk a várossal a továbbiakról. Most nem tudom megmondani, hogy mikor lesz annyi pénz és mikor alakulnak úgy a piaci viszonyok, hogy reális áron megvalósuljanak a tervezett beruházások, de semmiképpen nem mondtunk le róluk.

Elektromos buszok

Lapunk másik kérdése az elektromos buszok hazai gyártásához kapcsolódott: az iránt érdeklődtünk, hogy a kormány foglakozik-e az

egyebek közt Fehérváron, az Ikarus keretein belül folyó fejlesztés támogatásával, illetve szerepel-e a tervek közt az önkormányzatok

ösztönzése a buszok megvásárlására?

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány elkötelezett a közösségi közlekedés környezetkímélő, gazdaságos fejlesztése mellett. Az idén megvizsgálják, hogy erre a célra milyen európai uniós források állnak rendelkezésre, és hogyan segíthetik a vállalkozásokat ezek igénybe vételében, mivel a kormány közvetlenül nem nyújthat támogatást gyártó cégeknek. Az önkormányzatok számára lehetővé teszik majd, hogy meg tudják vásárolni a körszerű járműveket, több város is érdeklődik a lehetőség iránt.