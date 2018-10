„Lépj közelebb a Vérteshez!” címmel tartottak konferenciát Pusztavámon

Az Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület és a Vértesi Erdő Zrt. ismeretterjesztő és környezetkultúra konferenciát szervezett Pusztavámon.

A középiskolások számára szervezett, „Lépj közelebb a Vérteshez!” című konferencia célja, hogy a részt vevő diákok közelebb kerüljenek a természethez, megismerjék a lakókörnyezetükben jelentkező problémákat. Ruff Tündétől, a rendezvény szervezőjétől megtudtuk, hogy konferenciájuk szemléletformáló és gondolatébresztő jelleggel integrálódig a környezeti nevelésbe. Györök Lajos, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgató-helyettesének tapasztalatai szerint a diákság nyitott a természet értékeire, s egyre inkább védik, óvják környezetüket. Riesing István természetvédelmi mérnök előadásában a méhekről beszélt. Mint ismeretes – mondta –, nagymértékben csökkent a méhállomány, nemcsak hazánkban, de Európában is. Ha így folytatódik, a földi növényzetben (beleértve a kultúrnövényeket is) nagy károk keletkeznek. A kutatók a megoldáson dolgoznak. Varga Csilla erdőmérnök, a pusztavámi Vajda János Erdészeti Erdei Iskola vezetője magát az iskolát mutatta be.

Oláh András okleveles környezetmérnök előadása a települési környezetvédelem természetvédelemmel való összeegyeztetéséről szólt. Riezing Norbert élővilágvédelmi szakértő a matuzsálem korú fákról tartott előadást, amelyek a Vértesben megtalálhatók. Klébert Antal, a Duna– Ipoly Nemzeti Park Vértes- Mezőföldi Természetvédelmi Tájegységének vezetője a természetvédelmi őrök mindennapjaiba kalauzolta a fiatalokat. Horváth István túravezető a Vértes túraútvonalaival ismertette meg a hallgatóságot. Tóth Balázs erdőmérnök, a Vértesi Erdő Zrt. Kisbéri Erdészetének erdőművelési műszaki vezetője a fenntartható erdőgazdálkodásról és a magyarországi „növekvő erdőkről” mesélt, biztatva a gyerekeket az erdészpályára.