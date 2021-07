Lépésről lépésre halad több fejlesztési területen Bicske

Az átlagnál erőteljesebben megmutatkozik a családok és a gyermekek érdekeinek elsődleges figyelembevétele Bálint Istvánné polgármester városvezetői mentalitásában. A részletekben is.

Retró tábor szervezésére kért fel pedagógusokat az önkormányzati tulajdonú Bicskei Táborba Zánkára, s maga sem csupán nyaralóként vesz részt a balatoni tábor mindennapjaiban. Az útavató kedvéért sietett haza, majd vissza, hogy a napi programokban ott legyen, miként gyermekkorában, majd a lánya iskoláskora idején ezt olyan fontosnak tartotta. Zánka fogalom a bicskeiek életében, ma már az önkormányzat tulajdona az egyre komfortosabbá váló, ám a nomád romantikát is őrző Bicskei Tábor a fák között, alig kétutcányira a tóparttól.

„Zánka nem eladó”

– Nekünk, bicskeieknek kötelességünk bemutatni, mennyi örömet szerzett több évtizeden át a zánkai tábor több generációnak, s hogy elkötelezett pedagógusainknak köszönhetően ez a mienk lett és maradt. A rendszerváltás előtt indult el egyszerű körülmények között úttörőtáborként, akkor mind az volt. Sátrakban, komfort nélkül, mégis nagy népszerűségnek örvendett a hely, magam is emlékszem a számháborúkra, a strandolásokra, a tábori konyha finom ebédjeire. Bicskei pedagógusok vették meg közösen, amikor lehetett, de fenntartani nem tudták volna, s ekkor ajánlották fel az önkormányzatnak. Később más részről voltak próbálkozások a megvásárlására, de meg tudták őrizni a szülők, az elkötelezett képviselők. Zánka nem eladó! – ez volt a jelszó. Mára faházak, fürdőhelyiségek, épített konyha áll rendelkezésre, a városi uszoda vezetője, Szabó Attila az üzemeltetője. Retró tábor szervezésére kértem fel Ágoston László, Végh Rozália és Schumann Tiborné pedagógusokat, most is ők vezetik a tábort hetven gyerekkel, s én segítek nekik. Több mint negyven éve gyűjtik-gyűjtjük az élményeket főként bicskeiek, s a környékbeli iskolák gyerekei is sokan őriznek szép emlékeket onnan. A csillaghullásjáték az egyik legnépszerűbb – a strandon szórtuk szét idén a pontokat érő csillagokat, s a legtöbbet megtalálók a győztesek. Olyan izgalmas ez is, mint a számháborúzás, ez sem marad el a retró táborunk programjaiból – mesélt a polgármester asszony személyes érzéseiről is.

A tervekről és fejlesztésekről szólván elmondta: lépésről lépésre haladnak, kisebb-nagyobb beruházások történnek. A legnagyobb jelentőségű a nemrégiben elkezdett intermodális központ építése.

Pályázatok

– A pandémia idején havonta online értekezleteket tartottunk, a mintegy tízmilliárdos fejlesztésbe bevont bennünket önkormányzatként a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. és a MÁV, kikérték a véleményünket a helyi érintettség miatt. Nagy probléma a csapadékvíz-elvezetés, e téren már sokat javult a helyzet több pályázat segítségével. Tavaly a testület döntött a Móricz Zsigmond–Zrínyi utcák, a Tatai út és a Kölcsey utca által közrefogott terület vízmentesítéséről, itt a nagy esők idején nem bírja el a csatorna a sok vizet, mert törések vannak benne. Az út átvágásával kiküszöbölik a szakemberek a hibát, s a dugulások reményeink szerint elhárulnak. Kész az engedélyes terv, a 300 millió forintra benyújtott pályázatunk elbírálásra vár – szólt Bálint Istvánné a közeljövő egyik tervéről.

Fejlesztéseket fontolnak a Bicske környéki szőlődűlők közművesítésére is, egyre többen laknak és építkeznek a szép környezetben. Ehhez azonban alapos átgondolás és anyagi erő szükséges. A lebontott áruház helyén testvérvárosok terét hoznak létre, benne egy szerény emlékművel, a Covidban elhunyt tizenhét bicskei lakos emlékére.