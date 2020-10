Lelkes öregúr a kincsesbányai kisdiákok élén

Vadvirág hét zajlik az iskolában. A tanórák ilyetén tematizálása egy nyugdíjas gépészmérnök és a korábbi intézményvezető közös ötlete volt. Előbbi az utóbbi években már szinte teljesen az ottani kisdiákoknak él.

Illés József a Burkus névre hallgató mudival és a fényképezőgépével 2007-ben költözött Kincsesbányára. Szorgalmasan járta a település határát és fotózta a virágokat, kéket, sárgát, pirosat. Merthogy akkor ennyit tudott csak a vadvirágokról. Az évek során aztán csaknem háromszázat (!) be is azonosított, és ezeket – a leírásukkal együtt – felrakta egy honlapra, azt demonstrálandó, milyen gazdag akár csak egyetlen település flórája is. A most 72 éves Illés József 2010-ben került kapcsolatba a helyi Kazinczy Ferenc Általános Iskolával. Az együttműködés igen gyümölcsözőnek bizonyult. A korábbi intézményvezetővel, Keszte Jánosnéval közös volt a Vadvirág hét ötlete. A mindenkori harmadik osztálynak szóló hét, melyet 2011-ben rendeztek meg először, mindig egy Illés József vezette sétával indul, amely alatt több tucat vadvirágot „gyűjtenek be” a gyerekek. S a hét többi napján is a virágok állnak a tanórák középpontjában: nem csak az ének- vagy a magyarórának, a matematikának is – meséli a nyugdíjas, aki három éve már szinte minden idejét az iskolásoknak szenteli.

A Vadvirág szakkört 2012-ben indította el a harmadikostól a hatodikosig terjedő korosztály részére. A foglalkozásokon a gyerekek – mint Illés József fogalmaz – egymás kezéből vették ki a fényképezőgépet. A diákok felvételeiből 2013-ban rendeztek először tárlatot. Az alkotások annyira megtetszettek Károlyi Angelicának, hogy a szakkört rendre meginvitálja kiállítani a fehérvárcsurgói kertművészeti napokra. A kiállítást az idén a vírus miatt – a tavasz helyett – most rendezték meg, s a gyerekek fotóit hetedszer láthatták ott a látogatók.

De nemcsak a Vadvirág hét időpontja módosult, hanem más is. A negyedikesek vesznek rajta részt azért, hogy egyetlen osztály se maradjon ki belőle, a többi alsós osztálynak tartandó beszámolót pedig, amelyet Illés József rögzít és vág meg, online tekintheti meg a többi alsós és a szülők.

Illés József az utóbbi években heti 15 órában foglalkozott – önkéntes alapon, mindenfajta anyagi ellenszolgáltatás nélkül – a kincsesi tanulókkal. A Vadvirág szakkörön túl olyan foglalkozásokat is tartott, ahol például a sakk vagy éppenséggel – a hetedikes, nyolcadikos tanulók részvételével – a mechatronika volt a téma.

Sajnálatára ezek az alkalmak – a járvány miatt – az idei tanévben szünetelnek, s az iskola kapuja előtte is bezárult.

Illés József otthonában a komód tetején megszámlálhatatlanul sok, apró ajándék sorakozik, amelyeket a gyerekektől kapott. A fiókban pedig a munkájáért kapott elismerések lapulnak. Mi tagadás, szívet melengető érzés rájuk nézni – jegyzi meg a férfi.