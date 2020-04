Lejárt műszaki mellett is fizet a kötelező biztosítás

Nem állt le a gépjárművek műszaki vizsgáztatása, bár nagyjából a felére esett vissza a napi forgalom a szervizekben. S ugyan valóban lehet a veszélyhelyzet idején lejárt forgalmival is közlekedni, ám később meglehet, hogy több napra is kénytelenek leszünk nélkülözni az autónkat.

A március 11-i kormányrendelet kimondja, hogy a terjedő koronavírus-járványra tekintettel a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. Az okmányok közé sorolják a gépjárművek forgalmi engedélyét is, ami azt jelenti tehát, hogy azok a gépjárművek is forgalomban maradhatnak, amelyek műszaki vizsgájának érvényessége március 11. után járt le. Érdemes azonban a dátumot alaposan megnézni a dokumentumban, ugyanis, ha autónk forgalmija ezt megelőzően járt le, úgy arra nem vonatkozik az engedmény.

A koronavírus-járvány miatt megváltozott az élet, ám a műszaki vizsgáztatás nem szűnt meg, országszerte, így Fejér megyében is dolgozik azoknak a szervizeknek a többsége, ahol műszaki vizsgát is végeznek.

Horváth Ferenc, aki egy fehérvári autószerelő cégnél a műszaki vizsgák dokumentációját intézi, elmondta, az elmúlt két hétben náluk nagyjából felére esett vissza a forgalom, ennyivel kevesebb autót visznek műszakiztatni naponta. Ez úgy 10 autót jelent, normál esetben ugyanis átlagban napi 20-25 autóval lehet számolni. A szám persze az autók állapotától is függ. „Az ügyintézés ugyanúgy folyik, mint korábban: a gépjármű-tulajdonosoknak most is be kell jönniük az irodába, hogy aláírják a szükséges papírokat, nekünk pedig ellen­őriznünk kell az okmányaikat. Vállalnunk kell tehát némi kockázatot, mert ugyan viselünk maszkot, gumikesztyűt, de ha az autó nincs fertőtlenítve, ugyanúgy elkaphatjuk a vírust. Viszont ha minden egyes autót fertőtlenítenénk, mielőtt átvizsgáljuk, a vizsga ideje hosszabbá válna, és a költségei is megemelkednének” – tette hozzá a szakember.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Szilády Dezső, aki viszont arra is felhívta a figyelmet, érdemes előre gondolkozni egy kicsit, ugyanis a veszélyhelyzet lejárta után csak 15 nap áll az autósok rendelkezésére az érvényes műszaki vizsga megszerzéséhez. Emiatt szerinte könnyen zsúfoltság alakulhat ki a szervizekben, ami azt jelenti, hogy biztosan lesznek olyanok, akiknek napokat, sőt akár heteket is várniuk kell majd egy műszakivizsga-időpontra.

A lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő autósok részéről felvetődhet egy másik kérdés is: fizetnek-e a biztosítók, megtérítik-e a kárt a kötelező felelősségbiztosítás terhére, amennyiben közlekedési balesetet okoz valaki? „Természetesen a biztosítótársaságok is elfogadják a kormányrendeletben kihirdetetteket, így nyomatékosan hangsúlyozom, hogy a veszélyhelyzet idején, illetve azt követően tizenöt napig a biztosítótársaságok is elfogadják a lejárt okmányokat.

Fontos kitétel azonban, hogy minden gépjárművezetőnek továbbra is rendelkeznie kell érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással” – válaszolt a kérdésre Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. A műszaki vizsga érvényessége tehát kitolható a veszélyhelyzetben, ám a kötelező felelősségbiztosításokra nem vonatkozik semmilyen könnyítés.