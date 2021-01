Lehetnek még havas periódusok megyénkben

Hirtelen jött és sokáig marad: a mínuszok elérték hazánkat is, ráadásul az elkövetkező napokban az előrejelzések szerint nagyon hideg lehet, mínusz 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

– Az elmúlt évek során megszokhattuk, hogy később köszönt be az igazi tél, az igazán hideg időszak. Az ősz kitolódik, legalábbis időjárási szempontból. Ez jól beleillik abba a sorba, amelyet a globális felmelegedés számlájára írunk. Ennek eredményeképp térségünkben is egyre enyhébb, és egyre hómentesebb a tél. A globális felmelegedésben térségünk is egyre inkább érintett, és bizony ehhez kell inkább hozzászoknunk, mint a kemény, havas, zord telekhez – fogalmazott Bán Balázs amatőr meteorológus.

Mint megtudtuk, statisztikailag január közepén van az év leghidegebb időszaka. A légtömegek áramlása északira, illetve keletire fordul, így érik el térségünket a jóval alacsonyabb hőmérsékletű léghullámok. Ezek egyelőre inkább szárazabb hideget hoznak, csak

időnként és helyenkénti számíthatunk havazásra, hózáporra.

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon várható-e idén nagyobb havazás, érdemes-e előkészíteni a hótaposókat. Úgy tűnik, a hosszabb távú előrejelzés január 20-a környékére, illetve utána jelez ilyen lehetőséget, de ez még bizonytalan.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy már a márciusi, áprilisi havazás sem ritka. Az amatőr meteorológus szerint a globális felmelegedés

hozadékaként számítanunk kell arra, hogy a télies időjárás a későbbiekben is a tavaszi hónapokban érkezik.

– A következő években is az lesz a jellemző, hogy a teleink jórészt enyhébbek lehetnek a korábbi évtizedek, de leginkább az előző évszázad átlagánál. Ettől függetlenül lehetnek és lesznek is hidegebb, havasabb periódusok, érkezhet még az átlagnál is hidegebb tél, azonban ez ritkább lesz – tette hozzá Bán Balázs.