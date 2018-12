Lehet-e két lábon állni egyszerre?

Egy váratlanul jött kiadás, az életszínvonal növelése, érdeklődés az új kihívások iránt – álljon bármi is egy másodállás hátterében, leginkább magunkra figyeljünk!

Elképzelhető, hogy a főállás mellé kénytelenek vagyunk másodállást vállalni. Ez persze nem kell, hogy hosszú távú munka legyen: átmeneti megoldás is lehet. Ám hogy ne csak testileg, de szellemileg is bírjuk a mindennapokat, nem árt ismerni magunkat.

A két állás menedzseléséhez ugyanis elengedhetetlen a megfelelő időbeosztás, főleg, ha mindkét beosztásban jól szeretnénk teljesíteni.

Ebben az időszakban nyugodtan kérjünk segítséget a családtól – például a ház körüli munkákban –, hiszen az akár 12 órás munkanapjaink őket is érintik. A másodállást tekintve előny, ha olyan munkakörről van szó, amelynél már hetekkel előre tudjuk, milyen időbeosztásban kell dolgoznunk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Így elengedhetetlen az is, hogy a számunkra legmegfelelőbb pozíciót találjuk meg: segítség, ha a jelenlegi szakmánkhoz közeli területet célzunk meg (például tanárként magánórákat vállalunk), vagy új kihívás keresése esetén az ülőmunkát végzők (irodisták) például állómunkában (felszolgáló) találják meg számításaikat.

A legfontosabb azonban az, hogy soha ne feledkezzünk meg önmagunkról! – tanácsolják a szakértők. Így fizikai állapotunkról még egy részmunkaidős állás elvállalása előtt is konzultáljunk háziorvosunkkal, s a megfelelő mennyiségű alvás és étkezés is tartozzon a mindennapi alapokhoz!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS