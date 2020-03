Lehajtót építenének az úrhidai útról

A Sárrét-menti települések polgármestereinek javaslatára Törő Gábor, Molnár Krisztián és Cser-Palkovics András négy, Fehérvárhoz kapcsolódó fontos lehajtó tervezését, megépítését kéri a döntéshozóktól.

Bognár József, Úrhida polgármestere még korábban személyes egyeztetést kezdeményezett Törő Gábor országgyűlési képviselővel, melynek egyik fontos témája a 7-es és 8-as számú főút „úrhidai lehajtójának” kiépítési lehetősége volt. Az országgyűlési képviselő kérésének megfelelően a Székesfehérvártól délnyugatra fekvő nyolc település – Szabó Ildikó Szabadbattyán, Horváth Tamás Tác, Óber Andrea Sárszentmihály, Kőhegyi László Sárkeszi, Varga Tünde Nádasdladány, Kerekes Ildikó Jenő, Bognár József Úrhida és Borján Péter Kőszárhegy – polgármestere közösen levélben is megerősítette kérését az Úrhidai útról az elkerülő útra való ráhajtás problémája miatt.

A közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának is jelezték

Amint Bognár József lapunknak kifejtette: az említett nyolc település a megyeszékhely vonzáskörzetébe tartozik ellátási, igazgatási, szolgáltatási és oktatási téren. A nagyvárosból az agglomerációba kitelepülő lakóknak köszönhetően a térség lélekszáma dinamikusan nőtt, s az országos átlagot jóval meghaladó ütemben a többszörösére emelkedett a gépjárművek száma. A fejlődés következtében a város már jelenleg is a saját humánerőforrásait meghaladó mértékben igényel munkaerőt, melynek hatására a környező településekről ingázók a korábbinál nagyságrenddel nagyobb forgalmat generálnak a városba innen bevezető 7-es és 7201-es közutakon.

– A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az úrhidai összekötő út forgalma az érintett szakaszon 2018-ben elérte a napi 6330 egységet, ami Maroshegy városrész lakóinak is jelentős többletterhelést okoz. Az itt jelentkező forgalom megosztását, elosztását, így a terhelés jelentős csökkenését eredményezné az új csomópont kiépítése. A fejlesztést még indokoltabbá teszi a jelenleg tervezés alatt álló Bakony utcai átkötés kialakítása a megyeszékhelyen, melynek következtében nemcsak az Úrhidai út forgalma, hanem a városközpont felé vezető Balatoni út forgalma is jelentősen mérséklődhetne – folytatta az úrhidai elöljáró.

A Székesfehérvár vonzáskörzetébe tartozó érintett települések mintegy húszezer lakója részéről is nagy elégedetlenség tapasztalható: a közmeghallgatások egyik fő témája a jelzett csomópont hiánya, a közlekedők kiszolgáltatottsága – húzta alá Bognár József.

A településvezetők megküldték levelüket Cser-Palkovics Andrásnak, Fehérvár polgármesterének, a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás elnökének és Molnár Krisztiánnak, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének is.

– A térség lakóinak biztonságos közlekedése, illetve a megnövekedett forgalom zavaró hatásainak elkerülése, megelőzése érdekében támogatom a szóban forgó csomópont kiépítését – mondta el lapunk érdeklődésére Törő Gábor. Hasonló szellemben nyilatkozott Cser-Palkovics András: Székesfehérvár is csatlakozik a Sárrét-menti településekhez, én magam is támogatom kezdeményezésüket. Annál is inkább, mert látjuk, milyen nagy szükség van az ugyancsak állami kezelésben lévő Úrhidai út felújítására is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 13–81–63-as utak fejlesztése során, már a megvalósíthatósági tanulmányban szerepeljen a 7201. jelű közút csomópontjának kiépítése, vagy a kialakuló új csomóponti rendszerbe történő bekötése. Ezt már Mosóczi Lászlónak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának is jeleztük, ahogy a Bakony utcai bekötés fontosságát is.

A kormányzati gyorsforgalmi útfejlesztési tervek között szerepel az M1-es (és a hozzá kapcsolódó új komáromi híd) valamint a Sárbogárdot az M6-ossal és a dunaújvárosi híddal összekötő M8-as autópályák között a 81-es és 63-as utak négysávosítása. A fehérvári képviselők ehhez kapcsolódóan terjesztettek elő kiegészítő javaslatokat: a negyedik fehérvári M7-es csomópont, az úrhidai lehajtó és a Bakony utcai bekötés kiépítését illetően – tette hozzá a városvezető.

Amint megtudtuk, Molnár Krisztián szintén támogatja a szóban forgó csomópont megépítését, már a tervezés folyamatában kérik a döntéshozóktól, hogy az elkerülő út úrhidai lehajtója kerüljön be a projektbe.