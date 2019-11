Legyen családbarát, élhető és komfortos Nadap

Köteles Zoltán, a falu új polgármestere fiatal, energikus és határozott menedzsertípusú szemlélettel rendelkezik. Legfőbb célja, hogy Nadap családbarát, élhető és komfortos település legyen. A polgármesteri teendőket a képviselőkkel együtt társadalmi munkában, magyarul ingyen végzi.

– Végzettségemet tekintve sportmenedzser és hajógépész vagyok, 1991 óta vállalkozóként dolgozom, főleg informatikával foglalkozom és gyógymasszőrként is dolgozom Nadapon. 2005 óta élek a faluban, gyermekeim már itt születtek, és pont azért döntöttünk úgy, hogy budapestiek lévén mégis itt telepszünk le, mert úgy gondoltuk, ez ideális környezet a gyermekeink számára. Főként népes nadapi baráti köröm javaslatára indultam polgármesterként a választáson. Nagyjából két évig készültem, komoly programot állítottunk össze – árulta el Köteles Zoltán, aki azt is elmondta, mivel más kistelepülésekhez hasonlóan Nadapnak sincs sok pénze – viszont adóssága sincs –, ezért főként olyan programokat találtak ki, amelyeket minimális anyagi forrásra és nagyobb társadalmi összefogásra alapoznak.

Ennek jegyében a választások óta szerveztek már bozótirtást, és 32 fát is elültettek a Zengő parkban. Úgy tűnik, a falubeliek szívesen tesznek a környezetükért. Hogy mik szerepelnek még a tervek között? Nadapon is égető kérdés az óvoda bővítése, de mivel az erre irányuló pályázatuk nem nyert, más megoldást kell találni, amin dolgoznak. Az új testület már megszavazta a település közlekedésbiztonsági felmérését – a buszmegállóknál nincsen zebra, hiányos a járdahálózat – és elfogadták a játszótér körbekerítésére kapott árajánlatot. Mindezzel – főként a megnövekedett gyereklétszámra tekintettel – még biztonságosabbá szeretnék tenni a falut.

– Terveink között szerepel egy olyan nonprofit kft. felállítása, amelyik kimondottan a zöldhulladék-gazdálkodással és a falu karbantartásával foglalkozik. Ha minden jól megy, a cég már januárban megkezdheti a működését – vázolta a polgármester. Tervezik még egy alapítvány és egy 5 szakosztályos sportegyesület létrehozását, hogy a gyerekeknek helyben biztosítsanak mozgási lehetőséget.

Már Wagner Péter polgármestersége idején felvetődött egy faluközpont kialakítása a Haladás út menti nagyjából egy hektáros üres területen, ahol helyet kaphatna az óvoda, adott esetben egy kihelyezett tagozatként működő iskola, orvosi rendelő, bolt, kultúrház – jelenleg egyáltalán nincs – és az önkormányzati hivatal. Ezt a tervet menedzser szemlélettel továbbgondolták: a terveztetést be szeretnék juttatni a Műszaki Egyetem Építészeti Tanszékére vizsgaanyagként, így ingyen juthatnának tervekhez, a kivitelezés finanszírozására pedig B2B (business to business) befektetőt keresnének. Erre is van már konkrét ötlet, és ha minden jól alakul, akár a ciklus végére le is zárulhat a projekt.

Végül, de nem utolsósorban szeretnék kihasználni Nadap jó borászati adottságait: a Csúcsoshegyet kívánják erre építve turisztikai szempontból felfuttatni.