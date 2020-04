Legyen bennünk béke – Bozsák Angéla jósnővel beszélgettünk

Bozsák Angéla neve nem lehet ismeretlen a Fejér megyeiek körében. Számtalan izgalmas portékával és hasznos életigazságokkal látogatott el szerkesztőségünkbe.

Angéla felkészülten érkezett hozzánk, mint mindig. Hozott nekünk beavatott Ohm gyertyát, a teremtő szimbólumával és a szerencsét hozó lótuszvirág motívumával, hangtálat, mely egyik eszköze önmagunk és mások harmonizálásának; hallgassunk hangtál meditációkat! Előkerült természetesen a tarot, pici angyali tanácsok és a szépséges mintájú mandala kártya is, ami azt mutatja meg, hogy ki, hol van elakadva a lelki fejlődésében. Előző cikkünkben már beszéltünk róla, hogy a 2020-as esztendő a numerológia szemszögéből igen különleges. Először is feltűnik a kettes szám, ami önmagában a segítés és a szolgálat száma. A két kettes miatt, megkapjuk a négyes számot, ami a racionalitás és a realitás száma, viszont megmutatkozik a spiritualitást jelző 22-es mesterszám is.

Feltettük a kérdést, mi vár ránk áprilisban?

Angéla kezében egyből feltűntek a válaszok. Az ítélet, az uralkodó és a győzelem lapjai voltak ezek. Hogy mit jelentenek? A jósnő szavaival élve, ezek nagyon jó lapok.

– Ez az időszak a befelé fordulásra való – kezdett neki az elemzésnek. – Törekedjünk a rendre kívül és belül egyaránt. Kezdjünk el foglalkozni önmagunkkal, a belső harmóniánk kialakításával.

Angéla szerint picit túlhajszoltuk magunkat, felvettük a rohanó világ ritmusát, ezért itt az ideje egy kicsit lecsendesedni, visszanyúlni a gyökerekhez, őseink tanításaihoz. Újra meg kell tanulnunk kiélvezni azt, amink van, és kihozni belőle a legjobbat. Ne riadjunk vissza a kreatív megoldásoktól sem, engedjük szabadjára a képzelőerőnket és alkossunk valamit. Magunkba kell nézni, és megkérdezni, hogy mitől lennénk boldogok? A válasz bennünk lakozik, a lelkünkben, senki más nem tudja megadni nekünk. Fogadjuk el saját magunkat és másokat egyaránt, vegyük észre, ha valakinek a segítségére lehetünk.

Éljünk tudatosabban

Hogy mit ért ezalatt a jósnő? Kifejtjük. Ismerős Önöknek az az érzés, amikor nincsenek jó passzban és ezért a másokkal való kommunikáció sem megy olyan gördülékenyen? Angéla szerint a probléma forrásának a megtalálásához nem minden esetben kell messze mennünk. Sajnos előfordulhat, hogy a hiba a mi készülékünkben van. Hiszen ha kedvetlenek és mufurcok vagyunk, azt mások is megérzik rajtunk. Ilyenkor alacsony a rezgése az auránknak. Mivel ártunk neki még? A negatív tulajdonságokkal. A vonzás törvénye szerint pedig a hasonló a hasonlót vonzza. Ezzel az a baj még, hogy a betegségek is könnyebben „fogást” találnak rajtunk. Ne feledjük, a legerősebb és legmagasabb rezgésű energia, a szeretet!

Merjünk klasszak és kreatívak lenni, színezzünk, fessünk, alkossunk bátran a szabadidőnkben, hisz a színeknek gyógyító hatásuk van – magyarázza a jósnő.

Étkezési tanácsok

Nyilván nem vagyunk egyformák. Vannak ízvilágok, amiket nem szeretünk, és vannak olyanok, amiket érzékenységből adódóan nem is fogyaszthatunk. Általánosságban viszont elmondható, hogy amilyen vidékre, kontinensre leszületünk, az ott termő gyümölcsök, zöldségek, az ott élő jószágok húsának a fogyasztására vagyunk bekalibrálva. A magyar konyha pedig bővelkedik a változatos és egészséges ételekben, főzzünk bátran, és fogyasszunk mértékkel melléjük pálinkát.

Pár hete volt péntek 13, a következőig pedig egészen novemberig kell várnunk

Vannak esetek, amikor a népi hiedelmek, szokások állhatják a helyüket, de Angéla szerint ebben az esetben, ez tényleg csak babona. Az, hogy „belekeverték” a fekete macskát, teljesen alaptalan – fogalmazott. Egyáltalán nem kell félnünk tőlük, sőt, lenyűgözően gyönyörű állatok. Ezen a területen is érdemes a tudatosságra törekednünk. Ha azon stresszelünk, hogy ezen a napon valami rossz dolog fog történni velünk, akkor sajnos ez elő is fordulhat. Hiszen bevonzzuk. A spirituális embereknek sem a péntekkel, sem a 13-al nincsen problémájuk – szögezte le Angéla. Numerológiai szempontból a 13 egy négyest ad ki, ami ugyan jelenthez egy nehezebb napot, de amennyiben ketté vesszük a 13-at, úgy az 1-es, egy karakteres és dinamikus energiájú szám, míg a 3-as a vidámság és a szórakozás száma. Összességében véve, egész szerencsécsnek mondható szám is lehetne a 13 – zárja gondolatát a jósnő.

Időjárás

Nem most fordulna elő először a történelem folyamán, hogy megtréfál minket az időjárás. Megkérdeztük, várható e bármiféle meglepetés. Angéla szerint lecsengett a tél, nem kell tartanunk havazástól a továbbiakban. Nyílnak a virágok és ébredezik a természet. Arra viszont biztosan számít a jósnő, hogy rendkívül meleg nyárnak nézünk az elébe.