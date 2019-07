Legyen a gyalogos lakók kezében az autóforgalom irányítása!

Palotaváros északi része az önkormányzati rendszer szerinti felosztás 8. választókörzete. Ez egy „lakóvárosrész”. Járdák kellenek és nyugis utcák, parkoló rengeteg, valamint játszó- és labdatér. Persze csend, de jó szomszédi szó, beszélgetés is.

Viza Attila önkormányzati képviselővel beszélgettünk. Előbb az utóbbiról. A második ciklusát töltő képviselő tapasztalata szerint, a kisebb és nagyobb felújítások körül is, az utóbbi időben felütötte a fejét egyfajta intolerancia. Akár néhány pad kihelyezése is okot ad a haragra. Érthetetlennek tűnik. No persze, tesszük hozzá mi, egy pad hangos beszélgetések, kacagások, urambocsá veszekedések helyszíne is lehet. Még csókolózó párokat is hívogathat. Ezek közül egyik-másik akár zavarhatja az első emeleten élőket.

1815 parkoló van a körzetben, több mint 200 az elmúlt években épült

– Az biztos, hogy száz emberből száznak nem tudunk egyszerre jót tenni. Azok, akik kifogásolják a fejlesztéseket, például egy új parkoló kialakítását, ők sokkal vehemensebbek lettek – ecsetelte Viza. – Konszenzust kéne teremteni! Ehhez idő, türelem és megértés szükséges. Sajnos a közéleti beszéd minősége romlott, amely egyébként a társadalmi közbeszédben is megnyilvánul. Az egymás mellett élők is súlyosan intoleránsak egymással szemben – tette hozzá.

Részben ide kapcsolódik, hogy egyfajta helyi érdekű polgárőrség kialakításán is folyik már a munka. Viza Attila szavai szerint a jó idő beálltával megjelennek Palotavárosban a környéki falvakban élő fiatalok, akik olykor mulatóhelynek használják az itteni tereket. A helyben ismerős polgárőrök jelenlétükkel, rábíró szavukkal segítenek óvni a rendet.

– A kormány család- és otthonteremtési támogatásának köszönhetően a városrészben élők jó áron el tudták adni a panellakásaikat, és a családi házas övezetek valamelyikébe vagy Fehérvár agglomerációjába költöztek el, ez természetesen magával hozta azt, hogy a városrészbe új székesfehérvári lakosok költöztek be – fogalmazott Viza Attila, aki úgy látja, az újak nem feltétlenül vannak még tisztában a körzet múltjával, adottságaival.

– Ezzel együtt minden új palotavárosi lakó friss szemlélete is segíti azt a munkát, hogy napról napra élhetőbbé tegyük a városrészt – hangsúlyozta.

A képviselő összességében úgy látja, hogy a 8. választókörzetben az elmúlt években megvalósult fejlesztések döntően nagy társadalmi támogatottságot élveztek. A palotavárosiak napi közlekedését javító beruházás volt a 2016-ban átadott Schwäbisch Gmünd-Jankovich utcai közlekedési csomópont átalakítása a Varga-csatornánál. Erre a változtatásra azért volt szükség, mert korábban megszűnt a Kelemen Béla utcába kanyarodás lehetősége a Palotai útról a város felől érkezők számára.

Palotaváros közlekedése kapcsán jelenleg is gond, hogy – főleg a város déli agglomerációjából autózók közül – sokan kerülő útnak használják a Kelemen Béla utcát. A jövőben zebrás körforgalmak jelennek majd meg a itt.

– Megfordítjuk, nem az autós fogja átengedni a gyalogos lakókat – ha van kedve –, hanem a gyalogosforgalom szabályozza az autós közlekedést – magyarázta Viza.

A célja ennek az, hogy elszokjanak a már most is forgalomlassító gyalogos átvezetésekkel teli szakaszról az azon csak áthajtani szándékozók.

Jelen pillanatban 1815 parkoló van a körzetben. Több mint 200 az elmúlt esztendőkben épült.

A képviselő elmondta, hogy a lakók, a fiatal családok gyermekei az anyukákkal szemmel láthatóan szívesen használják a városrész játszótereit. A Családok ligetében találhatót és a Csapó–Bátky–Kelemen utcák találkozásánál lévőket emelte ki. Utóbbinál van egy állandóan teli lévő műfüves focipálya is.

– Ez felveti azt, hogy további ilyen focipályákat alakítsunk ki – jegyezte meg.

– Palotaváros az egyik legnagyobb zöldövezettel rendelkező lakótelep Székesfehérváron. Lehetőségei is igen kecsegtetőek, a Palotavárosi-tavak rekreációs parkjának kialakítása után egy nívós szabadidőközpont jön létre. Ez az itt élők megelégedésére szolgálhat, sőt az ingatlanjaik értékét is tovább növelheti – emelte még ki az önkormányzati képviselő.