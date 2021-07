Légvár, lecsó, kézművesek – Együtt szórakozhatott Kulcs apraja-nagyja

Gyermek- és családi nap programjaitól volt hangos Kulcs községe szombaton. Az igazi kulcsi lecsót is megkóstolhatták a résztvevők.

A rendezvény megnyitóján Jobb Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket. A korábban meghirdetett, Kulcs, a mi falunk című fotópályázatra beérkezett alkotásokból egy kiállítást állítottak össze, amit délelőtt 10 órától akárki megcsodálhatott és szavazhatott az általa legszebbnek ítéltre. Összesen 16 helyi alkotó mérettette meg magát, több mint 80 kép szállt versenybe a dobogós helyekkel járó elismerésért.

Délelőtt a lecsófőzők szorgosan tevékenykedtek. A község egy nagy bográccsal készült a látogatók részére, így egy órától mindenkit megvendégeltek egy igazi kulcsi lecsóval, majd a reggel óta tartó főzőverseny eredménye is napvilágot látott. Az öt induló csapat közül a kulcsi Napfény Otthon hagyományos lecsója nyerte el a fődíjat, amit egy nyolcvanhét éves úriember készített el, sok-sok tapasztalattal. A Vidám Emberek Közössége standjánál palacsintával és limonádéval vendégelte meg az eseményre érkezőket. A Martonvásári Önkéntes Tűzoltók jóvoltából a délután folyamán bárki megnézhette a tűzoltóautót.

Két felvonásban habpartit is rendeztek egy amerikai tűzoltóautó segítségével, a fiatalok nagy örömére. A kisgyermekek jókedvéről Bíró Kriszti Varázsmuzsika című interaktív gyermekkoncertjével gondoskodott. A zene mellé lufihajtogatás is társult, amit nagy izgatottsággal fogadtak Kulcs legkisebb lakói. Emellett légvárak, csillámtetoválás és különböző gyermekjátékok közül válogathattak. Kézműves-foglalkozás, vízipisztoly-háború és horgászat is szerepelt a repertoárban. A vásár sem maradhatott ki a kínálatból, édességes pult, kürtöskalács-sütöde, játék- és ruhaárusok portékája közül válogathattak a látogatók. 17 órától egy újabb izgalmas eredményhirdetésé volt a főszerep. Összesítették a közönség által leadott szavazatokat és a szakmai zsűri pontjait, ami alapján Asztalos Adrienn képe lett a fotópályázat nyertese. Második helyen Kapéri Judit, harmadik helyen pedig Oszvald Árpád alkotása végzett.

A díjakat testvérlapunk online szerkesztősége, a Kulcsi Krónika szerkesztősége, Jobb Gyula polgármester és egy helyi vállalkozó is támogatták díjfelajánlásokkal. Az élményekben gazdag nap zárásaként Mikus Edvárd koncertjét élvezhette a falu apraja-nagyja.

Jobb Gyula polgármestertől megtudtuk, hogy a pandémia után nagyon hiányzott már a közösségi élet a lakosoknak. Elmondta, hogy a rendezvény a vártnál is jobban sikerült, és még az időjárás is kegyes volt hozzájuk.