Lefedi majd az országot az új horgászati statisztika

Betört a digitális forradalom a horgászat területére is. Ez megkönnyíti az egész országot lefedő statisztikák készítését, de a horgászok dolgát is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nemrég még csak az állami horgászjegy és egy vaskos fogási napló bújt meg a kék műbőrfedelek között, melyen aranyosan csillogott a MOHOSZ-embléma. A digitális forradalom elérte ezt az eddig nyugodt, alig bürokratikus szegmenst is, így már fényesen csillogó plasztikkártya is lapul a bőrkötésben, a sokat látott ládák mélyén. A változás azonban a legtöbb horgász számára előny, hiszen nem kell horgászboltok nyitvatartását figyelni, hanem csak online megvenni azt a napijegyet, amire szükség van és hajnalban vagy éppen alkonyatkor indulhat a peca.

Elengedhetetlen előzőleg pontosan tájékozódni, hogy mire megy a horgász, különösen most, hogy már online lehet napi jegyeket vásárolni, hogy milyen módon akarunk horgászni, mert ahány horgászati mód, annyi féle-fajta napijegyet is lehet vásárolni. Külön oda kell figyelni arra is, hogy ha valaki csónakkal szeretne horgászni, mert ha van rá mód és lehetőség, akkor mindenképpen olyan napijegyet kell választani. Ellenkező esetben, vagyis, ha csak parthorgászatra jogosító napijegyet vásárolunk, akkor nem lehet csónakba szállni és nem húzhat be a horgász és nem használhat etetőhajót sem.

A másik jelentős változás, aminek első eredményeit már most nagyon várják a szakemberek és a horgászok, az új, digitális rendszernek köszönhető statisztikák megjelenése. Az összesítések még csak most zajlanak, hiszen január 31-ig tartott a fogási naplók érvényességi ideje. Ezeket február 28-ig kell leadni és ha mindenkié beérkezett, azonnal felkerülnek az adatok a HOFINFO rendszerbe, melynek köszönhetően hamar meglesznek a korábbi évről szóló statisztikák. Kiderül, hogy milyen eredmények születtek, illetve, hogy melyik vízterületen milyen fogások voltak, Nagyon bíznak a szakemberek ebben az új digitális adatrögzítésben, mert nagyon sok olyan érdekes információ jut majd napvilágra, ami eddig nem, vagy csak részben. Egyesületenként, megyei szinten összevetették eddig is az adatokat, de országos szinten nem.

A fogási naplót akkor is le kell adni, hogyha teljesen üres, mert nem fogott semmit az adott horgász. Azt is be kell írni, hogy mikor volt kint horgászni, mert ebből kiderül, hogy hány napot töltött ezzel az elfoglaltsággal egy év alatt. Az új rendszernek köszönhetően korosztályokra, sőt nemekre is lehet bontani, hogy hány férfi és hány női horgász volt a partokon. Pontosan meg tudják majd mondani országos szinten azt is, hogy hány gyerek, ifjúsági, illetve, hogy mennyi felnőtt vagy éppen 65 év feletti horgász szolgáltatta az adatokat és persze nem utolsó sorban azt is, hogy milyen területeken, milyen halfajtákat fogtak?