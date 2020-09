Lecsófesztivál pitével és szórakozással

Nem csak lecsófőző-, de pitesütőversenyt is hirdettek szombaton a pályázati támogatásból megvalósult, Lecsófesztiválnak elkeresztelt rendezvényen.

Nini, ott száll SpongyaBob…! „Szép könnyedén, ahogy szombat délben szállni illik…” – jut eszünkbe óhatatlanul Vincze Lilla slágere, a Júlia nem akar a földön járni című dal. Hogy a búcsúfiának mi lett a sorsa, krónikásunk nem járt utána, de az aprónép bizonyosan kárpótlást kapott. Már csak azzal is, hogy az önkormányzat jóvoltából az ugrálóvár, a körhinta, de még a mini lánchinta is ingyenes volt a művelődési ház melletti lankás tercián. A faluvezető, Lánginé Csík Angéla rögtönzött polgármesteri találkozót is egybehívott: Köő Péter Mezőkomárom, Lelkes Tibor Mátyásdomb és Papp László Szabadhídvég első embere is ott szorgoskodott a zsűriben, az ítészek elnökének felkért R. Kárpáti Péter színész-rendező társaságában.

A rendezvényen nagy keletje volt az ízletes lecsónak.