Látványos drónvideó készült a Csónakázó-tavi mentési gyakorlatról

Az eseményt a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány (VSKA), a Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) és a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete (MNME) bonyolította le.

Amint arról korábban beszámoltunk, nemrégiben légcsavaros hajóval, illetve drónokkal végeztek mentési gyakorlatot a Csónakázó-tónál.

A VSKA elnöke, Balogh Lajos vezette csapat a déli 12 órakor megkezdett szimulációs gyakorlatok során Ódor Péter fehérvári tűzoltó törzsőrmester jóvoltából eleven közreműködőn gyakorolhatta a 4-5 fokos vízből történő mentést.

Az akció során a drónok kamerái is rögzítettek, így most videofelvételen nézhetik meg Önök is, miként is zajlott le a mentés.