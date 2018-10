Látták már Székesfehérvárt alulnézetből? (videó)

Nem mindennapi látványban lehetett része annak a tizenkét embernek, akik október végén leereszkedtek a fehérvári csatornába. Köztük volt a polgármester. alpolgármester, a Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda, valamint a Városgondnokság vezetői és szakemberei. „A visszhangok és vízhangok világába érve a vártnál tágasabb tér fogadja az érkezőt, a páratartalom meglehetősen magas, a hőmérséklet azonban kellemes 22 fok körüli.” – vallotta újságírónk, aki maga is kis csoport tagja volt. A Prohászka Ottokár út 20 szám előtti csatornanyílásból indultak el, bejárták a Palotai út, a Várkörút és a Balatoni út alatti csatornát. Útjuk során egy ritka és védett halfajjal is találkoztak, a halomban álló cigarettacsikkek ellenére is. Ha kedvet kaptak ahhoz, hogy végignézzék a túrát, az alábbi videóban megtehetik:

Vezető képünket Koppán Viktor Dávid készítette.