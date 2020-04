Látogatás tilalom idején? Dunaújvárosban így megy

A kórházak látogathatósága a koronavírus járvány idején rendkívül korlátozott – a tilalom azonban nem vonatkozhat mindenkire, hiszen nagyon sokféle beteget ápolnak mindenhol – így a Szent Pantaleon Kórházban is, ahol elmondták, hogyan és ki mehet be az intézménybe egy beteghez. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak is van hivatalos állásfoglalása a hasonló esetekre.

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban a látogatási tilalom ideje alatt is vannak olyan kivételek, amikor beengedik a látogatót az intézménybe. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatója a Fejér Megyei Hírlapnak elmondta: az egészségügyi törvény kapcsolattartási jogra vonatkozó előírásának szem előtt tartásával az osztályvezető főorvosok adhatnak írásos engedélyt a súlyos állapotú beteg, továbbá a kiskorú gyermek látogatására, illetve szülő nő esetében például „apás" szülés céljából a kismama által megjelölt egy fő részére, a látogatás során minden esetben betartva a járványügyi szabályokat. Az engedély időtartama sok mindenen múlik – függhet például a beteg állapotától vagy éppen a kórházban töltött idejének hosszától is. Az így kapott engedély felmutatásával a kórház főportáján vagy gazdasági portáján van lehetősége belépni a hozzátartozónak. A főigazgató hozzátette: látogatási engedéllyel nem rendelkező hozzátartozóknak az akut felvételre kerülő betegek részére névvel, osztállyal, kórteremszámmal ellátott, a napi személyi higiéné fenntartásához nélkülözhetetlen termékeket tartalmazó csomag behozatalára van lehetőségük az intézmény főportáján keresztül. Egyéb csomagküldésre azonban nincs lehetőség. Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a hasonló esetekre az alábbi hivatalos állásfoglalás van: „A látogatási engedéllyel rendelkezők a kórház valamennyi fekvőbeteg osztályára hétköznap és hétvégén 16-18 óra között, a Hunyadi úti „gombaporta" bejáratán (mentőfelhajtó alatt) keresztül jöhetnek be a kórházba."