Lassan ismét tiszta vizet önthetnek Abán a pohárba

Az élethez van néhány elengedhetetlen feltétel. Ilyen az oxigén vagy a víz. Utóbbinak feltételei Abán lassan megszűnnek, noha még iható a víz a városban, de jelen körülmények között már nem sokáig.

Már februárban írtunk arról a nem mindennapi problémáról, ami Aba városát, azon belül is a helyiek ivóvizét érinti. Az ivóvízellátás minősége ugyanis kritikus, s ami ennél is kritikusabb, hogy a helyzetet még azóta sem sikerült nemhogy megoldani, de még kezelnie sem bármiféle módon az illetékes szervnek, vagyis a Nemzeti Fejlesztési Programirodának (NFP), annak ellenére, hogy a probléma nem új keletű, már évek óta ismert eme porszem Aba gépezetében. A megoldás pedig egyszerű lenne, hiszen a problémának külön projektje van, és közbeszerezési kiírás is létrejött már.

Úgy néz ki azonban, mégis változás jöhet az ügyben, hiszen Mikula Lajos, Aba polgármestere a település közösségi médiafelületét kihasználva tájékoztatta a lakosságot arról az e-mailről, mely az NFP-től érkezett. Ebben a levélben az illetékes tájékoztatja Aba Önkormányzatát, hogy az eljárás uniós nyílt eljárásrendbe tartozik (vagyis az Európai Unión belüli cégek is benyújthatják az ajánlatukat, a szerk.), valamint az eljárás megindításának dátumáról is – ez március 20. Ami bizakodásra adhat okot végre az ügyben, az az ajánlatok leadásának határideje, amely május 29-e, valamint a szerződéskötés időpontja, mely a nyár közepét, vagyis a júliusi hónapot jelöli meg. A polgármester elmondása szerint ha nyélbe ütik a szerződést, akkor is leghamarabb jövőre lesz érdemi változás.