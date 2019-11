Lakossági fórumot tartottak Fehérváron a 2. választókerületben

A 2. számú választókörzetben tartották a választások utáni első lakossági fórumot, amelyen ezúttal is számos kérdést tettek fel a lakók.

Talán az új ciklus kezdetének, talán a terület új képviselőjének, Kovács Zoltánnénak volt köszönhető az a szép­számú érdeklődő, akik hétfőn délután a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében székeken és tornapadokon fog­laltak helyet. A képviselőnőről megtudtuk, pedagógusként végzett, de a bankszektorból érkezett, és kifejezetten Cser-Palkovics András kérésére indult az önkormányzati választásokon. Három nagy gyermek édesanyja. Lapunk kérdésére elmondta, már felvette a területen található oktatási intézményekkel a kapcsolatot, hogy munkájukat hatékonyan segítse, kéréseiket továbbítsa a város vezetése felé. Szívügyének tekinti a nyugdíjas korosztály problémáinak megoldását, de igyekszik megszólítani a fiatalabbakat is, akiket szeretne minél nagyobb számban bevonni a város közéletébe. Ezért a Városi Diáktanács munkájában is szerepet vállalt.

A hétfői lakossági fórumon részt vett Cser-Palkovics András polgármester, Bozai István városgondnok, Kovács Zsolt városi rendőrkapitány, Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője, valamint Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője. Utóbbi felé többen is megfogalmaztak kérdéseket, így többek között felvetődött a társasházak szemétgyűjtő konténereinek mérete, elhelyezése és az ürítés gyakorisága is. A Depónia ügy­vezetője elmondta, jövő tavasszal szeretnék néhány helyen kipróbálni a városban a földbe süllyesztett edényeket, s ha beválnak, rendszeresítik ezeket. Panasz hangzott el a helyi járatos buszokkal kapcsolatban. A polgármester válaszából kiderült, az intermodális csomópont kiépítése kapcsán már készül az új buszhálózat terve, elvárás, hogy bizonyos kiemelt pontok – így például a kórház vagy a vasútállomás – átszállás nélkül is elérhetők legyenek. Szinte már slágertémának számít a lakossági fórumokon a parkolóhelyek száma, illetve hogy rendezvények esetén a lakók nem tudnak házuk előtt megállni. Ismét elhangzott: közterületen lévő parkolóhelyeken nem lehet korlátozni a várakozást, de a város a közeljövőben is épít majd újabb parkolókat. Előkerült a virágóra dizájnja is, amellyel kapcsolatosan a polgármester felhívta a figyelmet: minden szezon elején több terv is kikerül a Városgondnokság honlapjára, melyek közül a legtöbb szavazatot kapó valósul meg. Az óriáskerékről pedig elmondta, azt egy vállalkozó működteti december végéig, de lehet, hogy ezt követően is a Zichy ligetben marad még egy darabig.