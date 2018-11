Lakossági fórumot tartottak Maroshegyen

A Maroshegyet érintő fejlesztésekről tartott hétfőn este lakossági fórumot a körzet önkormányzati képviselője a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Amint már beszámoltunk róla, megújul a maroshegyi művelődési ház és könyvtár, a tanulmányterv elkészült, a szakemberek ennek alapján készítik el az engedélyezési terveket, s várhatóan fél év, háromnegyed év múlva ezek jogerős engedélyekké válhatnak. Az önkormányzat utána viszi vissza elképzeléseit forrásigény vonatkozásában a kormány elé, egy akkor már jóval pontosabb költségbecsléssel – mondta el Cser-Palkovics András polgármester. A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. mutatós animációs filmen mutatta be a ház látványtervét, szintről szintre bejárva az emeleteket, a termeket. A felújítás koncepciójának fő szempontja: a nyitás. Elhangzott, a korszerű közösségi tér mellett az épület környéke is komplex módon megújul (parkosítás).

Eddig 80 millió forint kormányzati forrást költöttek a tervezésre, maga a beruházás mintegy 2,5 milliárd forintba kerülhet majd. A kiviteli tervek elkészítése előtt újra a lakosság elé hozzák a projektet. A városrész további fejlesztési terveit Brájer Éva önkormányzati képviselő, alpolgármester foglalta össze. A Temesvári és a Gyimesi utca burkolatfelújítását mindenképpen megelőzi az ivóvízvezeték rendbetétele, a munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Szó esett a lakossági fórumon a Vásárhelyi utca felújításának menetrendjéről is. A lakók közül többen újra felvetették a Brassói utca egyirányúsítását, illetve több utcában a forgalomlassítás megoldását. A válasz mindezekre úgy hangzott: előbb az adott utcában lakók jussanak egymással dűlőre, hogy mit is szeretnének, mert nem lehet egyszer A-t mondani, másszor meg B-t.