Lajoskomárom számít a nordic walking Mekkájának

Külföldön – tréfásan – a „feledékenyek sportjának” is nevezik a nordic walkingot. Míg sokan megmosolyogják a páros bottal gyaloglókat, addig például Lajoskomáromban élen járnak a művelésében. Különösen a hölgyek.

Néhány hónapja kezdett el nordic walkingozni vidéki ismerősöm. Az esti órákban, amikor a falu utcáit rója, ritkán találkozik teremtett lélekkel, de így sem tudja megúszni a jópofa megjegyzéseket, miszerint „látom a botot hoztad, de hol hagytad a sílécet…?” Ismerősöm továbbá elárulta azt is, hogy a felesége sem mutatkozik szívesen vele, ha úgy indul el otthonról, hogy felragadja a botjait…

Szerencsére azonban nem mindenhol idegenkednek attól az „északi gyaloglás” elnevezésű sporttól, aminek minimális az eszközigénye, bárhol és bármikor űzhető és idősnek, fiatalnak egyaránt ajánlható. Van olyan település a megyében, ahol – kis túlzással – receptre írja föl a nordic walkingot a háziorvos.

Nem mindegy hogy milyen a bot, mert fontos szerepe van

Lajoskomáromban néhány éve egy nyertes pályázatnak köszönhetően hozták létre a nordic walking pályákat. Hármat is – tudtuk meg Pirtyák Zsolt polgármestertől. A pályák különböző hosszúságúak, és idilli környezetben, a festői Béka tó mellett húzódnak. A pályákat nem kellett terveztetni, a kijelölésben azonban segített a sportági szövetség, illetve Galambos László, aki avatott művelője az „északi gyaloglásnak”. A kialakításuk nem volt túlságosan költségigényes, ugyanakkor az önkormányzat vállalta a gondozásukat, karbantartásukat – mondta el lapunknak a település elöljárója. A hasznost jól össze lehet kapcsolni a kellemessel, az egyik pálya ugyanis érinti a pincesort is.

A faluban nagyon kedvelt mozgásforma a nordic walking, különösen az idősebb hölgyek körében. Ő maga azonban nem műveli, mivel számára nagyobb kihívást jelent a kerékpározás vagy a focizás – fogalmazott kérdésünkre válaszolva a polgármester.

Galambos László mester-instruktori fokozatban oktatja a skandináv gyaloglást. Ez a harmadik szint egy ötfokozatú skálán, ahol a legmagasabb fokozatot az egész világon csak néhányan érték el, amint azt Galambos Lászlótól megtudtuk.

Mindenkor alkalmas a „botozásra”

Bár külföldi szakfolyóiratokban már korábban is olvasott a nordic walkingról, a gyakorlatban 16 éve, Ausztriában ismerkedett meg vele. Rögtön beleszeretett – fogalmaz az oktató, aki elmondta: a dolog ugyan pofonegyszerűnek látszik, a helyes technika elsajátításához azonban érdemes szakember segítségét igénybe venni. A nordic walkingra kijelölt terepnek három fajtája van. A kijelölt útvonal, a kijelölt pálya – ilyen a lajoskomáromi – és a nw fitnes sportpark. A kijelölt pálya – az ónos eső kivételével – mindenkor alkalmas a „botozásra”. Innen nemcsak a motorkerékpár, de a ló és a kerékpár is ki van tiltva – tájékoztatta lapunkat Galambos László, aki tíz évig volt elnöke az országos nordic walking szövetségnek.

Az északi gyaloglás művelésének három szintje van – magyarázta a szakember.

A terhelés ötven százalékát „vezeti” át

– Az alapszint az egészség megőrzésének eszköze. A túlnyomó többség ezen a szinten van, lassabb tempóban, könnyedebb terepviszonyok között gyalogol. A következő foka a nordic walkingnak az, amikor az illető már lendületesebben botozik, akár emelkedőn is. A profik pedig futva csinálják mindezt, ami hegyi terepen már meglehetősen „durva” dolog.

A nordic walking művelésében – a helyes technikán túl – a speciális botnak van igen nagy fontossága, amely a terhelés ötven százalékát „vezeti” át a lábakról a karokra, és megmozgatja a felsőtest bizonyos izmait is – figyelmeztet a mesterinstruktor.

Lajoskomáromban a nordic walking helybeli „apostola” Oravecz Éva doktornő, aki arról számolt be, hogy a faluban már nem furcsálkodnak azon, ha valakit a kezében két bottal látnak. A sportág művelésében a hölgyeké az úttörő szerep, de már a férfiak is – mint ahogy a doktornő fogalmazott – „megmozdultak”…