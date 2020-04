L. Simon visszautasítja a vádakat

Furcsa, egyúttal felháborító nyilatkozatot adott ki a volt jobbikos országgyűlési képviselő, Bencsik János – szögezi le szerdai posztjában L. Simon László országgyűlési képviselő, a Velencei-tó térségének lakója.

Mint írja, Bencsik állítása szerint tegnap éjszaka kormánypárti képviselők ittasan vettek részt a parlamenti ülésen. „Ezt határozottan visszautasítjuk. Magam is ott voltam a vita ezen szakaszában, s jóval éjfél után mentem haza vidékre az autópályán az autómmal a családomhoz, s ugyanezt tudom elmondani több más fideszes és kereszténydemokrata képviselőtársamról. A kedd reggel kilenckor kezdődött ülés az ellenzékiek obstrukciógyanús felszólaláscunamijának köszönhetően késő éjjel ért véget, s tény, hogy a közalkalmazotti státus átalakításáról szóló törvény vitájában egyes ellenzéki képviselők színvonaltalan és komolytalan felszólalásai közben – a parlamenti szokásoknak megfelelően – többen bekiabáltunk, sőt néha hangosan felnevettünk az elhangzott butaságokkal szembesülve. Az az igazság, hogy a vészhelyzet ellenére késő éjszaka is eleget tettünk a kötelességünknek, helyt álltunk a vitában, elviseltük az ellenzéki obstrukciót, és próbáltunk érdemi vitát folytatni azon ellenzéki képviselőtársaikkal (például Hiller Istvánnal vagy Ungár Péterrel), akik valóban szakpolitikai hozzászólás elmondására törekedve igyekeztek megőrizni az Országgyűlés méltóságát. Éppen ezért – a kormánypárti képviselőtársaim nevében is – még egyszer visszautasítjuk azokat az alantas vádakat, amiket Bencsik János közleményében megfogalmazott. Jobb volna, ha Bencsik János hatásvadász nyilatkozatok kiadása helyett a színvonalas munkájával akarna kitűnni, s ha a saját, illetve a szövetségesei háza táján söprögetne. ” – fogalmazott L. Simon László.