Mit tehet az „éjjeli bagoly” Jóska, ha nappali álmát szétugatják a szomszéd kutyái?

A szomszédban Bodri, Kántor, Szuszu, Kormi és Buksi kánonban vonyítja a holdat. Furcsa, mert nemcsak éjjel, amikor égi kísérőnk felbukkan, hanem fényes délben is. Az ebek egyébként nem együtt élnek, csak egymással empatikus szomszédok, dolgozó gazdijukért sírnak.

Jaj, de mit tehet Jóska, aki három hétből kettőn még ugyan elviseli a kutyák keservit, de a harmadikon már nem? Jóskáról tudni kell, hogy három műszakban dolgozik az ipartelepen. Amikor délelőttös, fáradt, de a kávé helyrerántja. A délutános hetet szereti, mert asszonya nem lévén, ilyenkor még legurít este a krimóban egy pikoló sört. Az éjszakai beosztástól sem retten ő vissza, csak az a baja, hogy nem tudja utána magát napközben kialudni: a fenti szomszéd ebek felugatják legszebb álmából. Álmában csend van.

A történet szereplői egytől egyig kitaláltak. Bárminemű valósággal való egyezés, ha van ilyen, a véletlen szemérmetlen játéka.

A fehérvári állattartás szabályairól – főleg kutyaügyekben – diskuráltunk Werger Évával, az önkormányzat igazgatási osztályának vezetőjével. Először is: a szakember rámutatott, a haszon- és a „házi kedvenc” állatok tartásának szabályairól alapvetően nem önkormányzati rendeletek, hanem Országgyűlés alkotta törvények intézkednek. Werger Éva egy kivételt említett: a jelenlegi fehérvári szabályozás szerint a társasházak liftjeiben, folyosóin a kutyákat rövid pórázon kell vezetni, s kötelező szájkosarat hordaniuk! Még azoknak az ebeknek is, amelyeknek – s belőlük van több – a közterületeken nem kell szájkosárban lenniük! Érthető, a szűk liftben közel van a kutyaszáj a szomszéd vádlijához. És nem érthető, mert nem praktikus e rövid út miatt bajlódni az eszközzel. Még szerencse, hogy mindebből a lakók között nem szokott konfliktus lenni. Legalábbis a hivatalig nem jut el. A póráz egyébként az utcán is kötelező.

A társasházak lakói hozhatnak olyan szabályozást, amivel megtiltják a kutyatartást. Ez azért érdekes, mert törvény nem tiltja se tanyán, se falun, se kisvárosban, se nagyban, de még történelmi belvárosban sem az állattartást.

Werger Éva tájékoztatta lapunkat, hogy az állatvédelmi törvény:

– Mind a haszonállatok, mind a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozóan, általánosan állapít meg szabályokat. Mint például, hogy az állattartónak jó gazda módjára gondoskodnia kell az állat fajára való tekintettel a megfelelő életkörülmények biztosításáról, az ellátásáról, mozgásigényének kielégítéséről – mondta.

Egy ezt kiegészítő kormányrendelet pedig:

– Meghatározza azt is, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartása során nem lehet tartósan, szükségtelenül zavarni a lakókörnyezet nyugalmát, kialakult életrendjét – nyilatkozta az irodavezető, s hozzátette: a Polgári törvénykönyv is kimondja, hogy egy ingatlan tulajdonosa állattartás során indokolatlanul nem zavarhatja szomszédját.

Werger Éva elmondta, az állatszagok és -zajok kiváltotta szomszédpanasz esetén a hivatal is a Ptk. szerint jár el. Kérelemre birtokvédelmi eljárást indíthatnak.

Fontos, hogy előbb kötelező határozatot juttatnak el a hangos kutya gazdájához, akinek papíron 3 napja van a bizonyíthatóan (családi házas övezetben ez nehéz, panelban könnyebb) fennálló probléma megoldására. A gyakorlatban arra kérik a panaszost, ha látja szomszédja együttműködését, legyen türelemmel. Ha nem intézkedik a felszólított, úgy bírságolnak, de az nem fordulhat elő, hogy elvegyék a kutyát a gazditól.

Fikciós Jóska álmára visszatérve: Werger Éva ismeretei szerint létezik olyan állatorvosi eszköz, amely „lenémítja” az ugatást, sőt, kutyakiképzők szerint az otthon egyedül hagyott kutya megtanítható a csendre.

Akkor van megoldás, ha keresik.