Kutyába se vették? Fejér megye felfoghatatlan állatkínzásai 2020-ban

Kopott szőr a nyak körül, törött csontok és alvadt vér. Nem feltétlen egy eset, de valamiképp összekapcsolódnak.

Egy alig maroknyi ember tűzte ki célul, hogy segít a bajba jutott állatokon. Azokon, akikkel gazdái nem bánnak jól. Ütlegelik, fojtogatják, szurkálják. Semmilyen élőlényt nem szabadna, hogy ilyen bántalom érjen. De mit tehetünk, ha még is megtörténik? Hívjuk a Femát. Van, hogy a postás, van, hogy a rendőr, esetleg egy szomszéd, aki nem tud szó nélkül elmenni az állatkínzás mellett. Szerencsére sokan vannak így, csak sajnos ez azt is jelenti, hogy van miért hívni őket. Turczer Edinát, a szervezet vezetőjét kerestük fel, hogy meséljen nekünk az idei év legmegbotránkoztatóbb eseteiről. Ez persze közel sem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Hiszen, hogy is lehetne kiemelni egy esetet, mikor mindegyik önmagában szörnyű, úgy, ahogy van. Elkeserítő volt hallgatni a pórul járt állatok történeteit. Pedig nekik nem csak hallgatni kellett, hanem átélni. (Figyelem, megrázó képsorok következnek!)

Ne is ugorjunk annyira előre. Alig egy hónapja történt, hogy egy nagyon rossz állapotban lévő németjuhász jellegű kutyussal kellett orvoshoz rohanniuk. A koponyája szilánkosra volt törve, a fejére mért, nagy erejű, tompa tárgy okozta ütéstől az egyik szeme kifordult a helyéről.

Még szintén novemberben, egy szabadegyházai férfi vallotta be a rendőröknek, hogy rendszeresen bántalmazza kutyáját, dühét rajta vezeti le. A férfit a rendőrök elvitték kihallgatásra, a szerencsétlen állatot a Fema szabadította ki.

Vannak esetek, amikre már tényleg nincsenek szavak. Pusztaszabolcson járt pórul egy idős kutya, aki már rosszul látott és rosszul is hallott. Gazdái keresték, véletlen szökött el otthonról. Nem gondolták volna, hogy a Fema oldalán látják majd viszont szeretett társukat. A kutyát nyakon szúrták, megskalpolták. Minden segítség és törekvés ellenére, feladta a küzdelmet. Már nincsenek fájdalmai.

Még a kiérkező rendőröket is csendre intette az a feltehetőleg alkoholista férfi Tácon, akihez a szomszédok hívták ki a Femát. A férfi fogta kutyáját, és minden erejével a földhöz vágta. Többször, egymás után. Alíz szerencsére megmenekült kegyetlenkedőjétől, és a combcsonttörés ellenére, boldogan futkorászik a Femásoknál.

Az emberi kegyetlenségnek széles a spektruma. Vannak olyan esetek, amikor nem a puszta kezükkel okoznak fájdalmat, hanem járműveikkel. Még ha elkerülhetetlen is egy ilyen eset, legalább ne hajtana tovább, mintha mi sem történt volna. A pórul járt macska mástól is szenvedett, még a füléből is dőltek a lárvák. Rácalmásról került a Fema gondozásába.

Edina olyan esetet is mesélt nekünk, amikor Velencére hívták őket. Nem bántalmazás történt, hanem haláleset. Elhunyt egy férfi, és csak másfél hét múlva találtak rá az egyik szobában. Ez idő alatt, macskája a szomszéd szobában leellett, öt kiscicája született. Őket, és még 7 darab házityúkot vittek el a helyszínről.

Még a nyáron esett meg, hogy rendőrök keresték fel az állatmentőket. Bodajkról telefonáltak, leírhatatlan körülmények között találtak rá egy idős kutyára. Hiába vették le a láncról, mozogni nem tudott, egy 6 kilós daganat volt a hasán. Sajnos a szakszerű orvosi ellátás ellenére, a műtét után feladta a harcot.

Legnagyobb bánatunkra a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Kidobott, magára hagyott állatok, élelem és víz nélkül hetekig, rövid láncon tartva, megverve, nyakukat átvágva. A gazdákról pedig sok minden biztos elmondható, de az nem, hogy érdekelné őket. Az állattartás felelősséggel jár. Nem hagyhajtuk magára azokat, akikért felelősséget vállaltunk.

A Fema Állatmentők minden nap erejükön felül teljesítenek. Befogadó kapacitásuk határait súrolják, hiszen, hogy mondhatnának nemet, mikor újabb, erdő szélén kidobott kölyökkutyusok miatt keresik őket? Mindent megtesznek és még többet. Hogy mit tehetünk mi? Nem megyünk el szó nélkül, ha tudjuk, hogy állatkínzás történik. Segítjük a Femások munkáját, hogy ők is tovább segíthessenek.

Örökbefogadásról

Az örökbefogadás során, a Fema alaposan felméri a jelentkezőket. Ez mindenki érdeke, hiszen akkor működhet harmonikusan a dolog, ha az állat és leendő gazdája passzolnak egymás életviteléhez. Edináék jól ismerik mentettjeiket, hiszen a nap 24 órájában együtt vannak velük, pontosan tudják az igényeiket. Természetesen, még ilyenkor is akadhatnak nem várt bökkenők, például, hogy egy nap után feladja az örökbefogadó pár, és inkább visszahozza az ebet, mert az autók közt sétálva fél az állat. Nem is feltétlen lehetett volna másként, hiszen az előtt nem tapasztalt még ilyet. Újdonsült gazdái azonban időt sem hagytak neki, hogy megszokja az új helyzetét.

Rehabilitáció

A mentett állatok többsége brutális kegyetlenség áldozata, ami nem csak fizikailag, de értelemszerűen lelkileg is megviseli őket. A rehabilitáció során, hét terápiás állat segítségével tudnak túllendülni az őket ért megrázkódtatáson. Edina elmondta, hogy csodálatos az a szeretet és gondoskodás, amit nyújtanak ilyenkor egymásnak. Ilyen esetekben látszik meg, mi mindenre képes a szeretet. 1-2 nap vagy hét, és már újra képesek bizalommal fordulni, nyitni az emberek felé.

Szigorított büntetés az állatkínzóknak

Legutóbb, az állatok világnapja alkalmából nem a jó körülmények között élő, kedvencként, társként, barátként számon tartott társállatokra hívtuk fel a figyelmet, hanem azokra, amelyek az emberi közöny, kegyetlenség és agresszió áldozataiként írták be magukat az emberek tudatába. Voltak ügyek, amelyek akár az ügyészségig, bíróságig jutottak és a közvélemény is megismerhette a hátterüket. Ezekre az ügyekre hívta fel a figyelmet a Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület (Herosz) abban a petíciójában, amelynek aláírásával az állatbarátok szigorúbb bírósági ítéletek kiszabását kérik az állatkínzókra. Cikkünket IDE kattintva olvashatja el!

Vezetőképünk Fema csoportkép: Somolyi Patrícia, Kisari Péter, Lajos Bence, Boyka és Turczer Edina a lovasberényi panorámával