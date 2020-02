A gyerekek aggódnak a klímaváltozás és a sok tananyag miatt is

Más európai országok és magyar gyerekek véleményét hasonlították össze egy kutatásban például arról, elég időt töltenek-e a családjukkal, vagy elégedettek-e az iskolai tananyaggal.

A „The Europe Kids Want” kutatást még 2018-ban indította útjára a UNICEF a legnagyobb európai gyermekvédelmi szervezettel, a Eurochilddal közösen. A felmérésbe az európai kontinens 49 országából húszezer gyerekeket vontak be, az eredményeket 2019 novemberében hozták nyilvánosságra. A magyarországi Hintalovon Alapítvány is készített tavaly egy felmérést, Te hogy látod? címmel, hogy az eredmények összehasonlíthatóvá váljanak. A hazai kérdőívet 5300 gyerek töltötte ki, és a kutatás azzal a céllal készült, hogy bemutassa a magyar gyerekek véleményét az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága számára. A felmérés tervezésénél kiindulópontot jelentett a „The Europe Kids Want” kutatás – olvasható az alapítvány közleményében.

Foglalkoztatja őket a jövő, az elhelyezkedés kérdése is

Az eredmények alapján látszik, hogy a magyar gyerekek hasznosabb iskolai tananyagra vágynak, több időt szeretnének a családjukkal tölteni és sokallják az iskolai zaklatásokat. Más európai gyerekekhez hasonlóan a magyarok is tartanak a munkanélküliségtől, a klímaváltozás káros következményeitől, s ők is elutasítanak mindenfajta megkülönböztetést.

A kutatásokból kitűnik, hogy Európában és itthon is ugyanakkora arányban tartják biztonságos helynek az iskolát (78 százalék), de egyetértenek abban is, hogy az iskolát elsősorban az tenné még biztonságosabbá, ha senkivel sem bánnának másképp azért, mert különbözik a többiektől – az európai gyerekek 60 százaléka, a magyar gyerekek 56 százaléka foglalt így állást. Szomorú tény, hogy a gyerekek nagyon aggódnak amiatt, hogy nem lesz munkájuk, nagyon félnek a klímaváltozás következményeitől, és komolyan tartanak a háborútól és terrortámadásoktól (ez utóbbitól a magyarok kevésbé, mint más európai gyerekek). Az oktatás megítélésében itthon és más országokban is a tananyag hasznosságát jelölték a legfontosabb szempontnak, azonban a magyar gyerekek sokkal nagyobb arányban tartják haszontalannak a tananyagot, mint európai társaik.

Hazánkban és más európai országokban is háromból két gyerek vesz részt iskolán kívüli szabadidős tevékenységekben (pl. sport, zene). Azok közül, akik nem vesznek részt ilyesmiben, a magyar gyerekek közel kétszer annyian jelölték meg az időhiányt ennek okaként, mint más európai társaik. Komoly különbség, hogy az európai gyerekek elégedettebbek a családjukkal töltött idő mennyiségével (58 százalék), mint a magyar gyerekek (45 százalék). S vannak még érdekességek, például: a tanulás csak minden 10. magyar gyerek számára öröm. Itthon tízből négy gyermeknek volt már szüksége segítségre lelki problémák, drog vagy alkohol miatt, de csak minden második gyermek kért segítséget. A nemzetközi felmérés alapján pedig az is megmutatkozik: a gyerekek kétharmada pozitívan viszonyul a más országokból származó emberekhez, s szintén kétharmaduk elégedetlen azzal, ahogyan a település vezetése bánik velük. Az online zaklatás miatt minden életkorban aggódnak.