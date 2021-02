Küszöbön az új műanyagtörvény?

A műanyag termékek drasztikus csökkentésére számíthatunk július elsejétől – életbe lép ugyanis az unió új hulladékgazdálkodási szabályozása, amely Magyarországon is jelentős változásokat hoz. Búcsút inthetünk egy rakás egyszer használatos műanyagnak. De vajon mik ezek?

SUP – ezúttal egészen mást jelent, mint amikor a nyári tóparton vízre szállunk egy szál deszka segítségével. A Single Used Packaging, azaz az egyszer használatos műanyagok visszaszorítását célzó kormányrendelet idén július elsejével tervezi kivonni a forgalomból azokat a termékeket, amelyek műanyagból készülnek és egy használat után nagy eséllyel a kukában kötnek ki. Évek, sőt évtizedek óta várnak erre a változásra a környezetvédők, akik szerint világunk ilyen formában már nem sokáig fenntartható.

A változás érinti például a műanyag fülpiszkálókat, evőeszközöket is

Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés elnöke, Baka Éva például rámutatott erre vonatkozó nyilatkozatában:

– Csak Európa évente 25 millió tonna műanyaghulladékot termel, melynek 30 százalékát dolgozzák csak fel újra. Ha ilyen ütemben folytatódik a fogyasztás, akkor 2050-re a műanyagok gyártása lehet felelős az olajfogyasztás 20 százalékáért, az üvegházhatású gázkibocsátás 15 százalékáért. De ami ennél is rosszabb, gyermekeink „fénykorában” már több műanyag lehet majd a tengerekben, mint hal.

A kormányrendelet célja tehát éppen az, hogy lassítsuk, megfordítsuk ezt a rémisztő tendenciát. A változás érinti például a műanyag fülpiszkálókat, evőeszközöket és tányérokat, valamint a szívószálakat és italkeverőket, továbbá a léggömbpálcikákat. Érdekes, hogy apróságoknak tűnnek, mégis tonnaszám készülnek és kerülnek a kommunális hulladékba minden nap, miután betöltötték pár perces, egy-két napos rendeltetésüket. A magyar jogszabályok szerint azonban nem csak ezekre fog vonatkozni a változás: a műanyag poharak, ételtárolók és zacskók visszaszorítása is fontos cél lesz júliustól. Ez utóbbi kapcsán jó ha tudjuk, hogy nemcsak a kiflis vagy éppen uzsonnás zacskók lesznek érintettek, hanem például a kutyapiszok összeszedésére szolgáló műanyagok is, feltéve, ha 15 és 50 mikron közötti falvastagságú zacskókról van szó. Ezeket ugyanis betiltják. A kiflis zacskók inkább 15 mikronnál vékonyabbak, rájuk pedig jelentős termékdíj kerül: a jelenlegi kilónkénti 57 forint helyett 1900 forint lesz. A lebomló zacskók sem ússzák meg: 500 forintos termékdíjat kapnak. A cél ezzel az, hogy környezetbarát, fenntartható anyagokból készüljenek ezek a termékek is – amire már most is láthatunk példákat. Persze nem az azonnali tiltás a cél – ott, ahol még nincs megfelelő alternatíva az anyaghasználatra, az elsődleges cél a használat korlátozása lesz.

A gyártók, úgy fest, már készülnek a változásra: van, ahol már most sem lehet kapni műanyag pálcás fültisztítót, máshol a szívószálakat cserélték le papírra. Aki teheti, kivonul az egyszer használatos műanyagok gyártási piacáról – ezt erősítette meg Jankovics Roland, a Karsai Műanyagipari Holding Zrt. projekt igazgatója: – Van olyan tagvállalatunk, amely kimondottan egyszer használatos műanyag tányé­rokat, poharakat készít, de már egyre kevésbé foglalkozunk ezzel. Vannak olyan cégek, amelyek erre álltak rá, őket keményen érintik majd a változások. Több variáció van arra, ki hogy jön ki belőle – vélekedik a szakember, s rámutat: a többször használatos termékek gyártása lehet az új irány, amelyben a lebomló anyagok kapják a főszerepet. Persze már most is léteznek olyan keverékek, amelyek egy része lebomló, így bekerülhetnek a „környezetbarát” kategóriába. A kérdés azonban az, hangsúlyozza Jankovics Roland: mi lesz az anyag másik részével?

– Vannak persze törekvések rá – hisz látjuk a piacon –, hogy valóban lebomló anyagok készüljenek, mert a jelenlegiek valójában még nem igazán azok. Ezek a lebomló anyagok kukoricakeményítőből készülnek, de ebből sincs elég. Márpedig akkor ezt is keverni fogják műanyaggal. Mindemellett a Műanyagipari Szövetséggel karöltve kiállunk amellett, hogy a műanyag ugyanúgy érték, mint az alumínium, nagyon sokszor használható, csak szelektíven kell gyűjteni. Mivel a kutyaürülék-gyűjtő zacskókat is érinti a kormányrendelet, így várhatóan azoknak az ára is megnő. Ebből jelentős mennyiséget szokott vásárolni a Székesfehérvári Városgondnokság is. Bozai István városgondnok számára is felmerült a kérdés, vajon hogyan oldják meg ezt – a hírlap kérdésére azt mondta: gondolkodnak a megoldáson. Valószínűleg ugyanígy tesz minden felhasználó, forgalmazó, vásárló is, akik nagyobb mennyiségű egyszer használatos műanyagot alkalmaztak eddig.