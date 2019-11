Küszöbön álló iskolai felújítások

A város néhány iskolájára régóta ráférne a felújítás. Némely esetben tervek is készültek, és pénz is rendelkezésre állt, mégsem mindenhol indultak el a munkálatok. Ennek okát is firtattuk.

Az 1966-ban épült Munkácsy Mihály Általános Iskolában régóta kiváló szakmai munka folyik, évek óta túljelentkezés van az intézménybe. Az épület állapota azonban nem túl szemrevaló, igencsak ráférne a renoválás. Néhány hónapja egy szülő a közösségi oldalon foglalta össze a legégetőbb problémákat, kérve, hogy minél többen támogassák legalább elvileg a felújítást. S akkor talán a gyakorlatban is elindul valami. Rövid idézet az említett szövegből, amelyben említést tesznek a pár éve leszakadt, azóta kijavított plafonról is: „Meddig várjunk még, hogy legyenek már végre kicserélve a régi szárnyban a 60 éves ablakok, melyeknek szétmállik a kerete? Hogy ne essen már el a gyerek a széttöredezett lépcsőkön, a 40 éves betonlapokon? (…) Ne csak a külső látványos építések, hanem a gyerekek nevelése és biztonsága miatt fontos kivitelezések is végre megvalósuljanak?” Tóth Péter igazgatótól tudható, hogy az intézményt sokan segítik: civilek, bizonyos vállalkozások járulnak hozzá az oktatást segítő eszközök, újítások beszerzéséhez, működik iskolai alapítvány, s az oda járó gyerekek szülei közül is sokan tesznek azért, hogy jobb körülmények között tanulhassanak a diákok. Egyebek mellett önerőből újították föl a tornaterem megsüllyedt falát, s készült mászófal is. A következő iskolai bál bevételét a táncterem padlójára fordítják majd. Az igazgató tud a szülői kezdeményezésről, és természetesen szeretnének teljes körű felújítást. Az ő feladatuk azonban a tantestülettel az, hogy hozzák a szakmai színvonalat, s ennek érdekében teszik a dolgukat, minden egyéb a fenntartóhoz tartozik. Az interneten az is látható, hogy nemrég, fölajánlásként készült egy nagyon mutatós látványterv egy volt munkácsys tanítvány és társa által a felújításhoz. Van viszont egy konkrét nyertes pályázat, amelyen két éve 44 millió forintot nyert a fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központ a tornaterem felújítására, valamint az iskolaudvar burkolatfelújítására, s bútorok beszerzésére. Az akkori hírek szerint 2018 tavaszán indult volna a munka, akárcsak a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI esetében, ahol jelentősebb beruházásról lenne szó. Utóbbinál a tankerület több mint 480 millió forintot nyert, amelynek köszönhetően tervezték egyebek mellett az egyik épületszárny tetőtér-beépítését, s ott kórusterem létrehozását, valamint a tornaterem kibővítését táncteremmel, illetve egyéb infrastrukturális fejlesztésekről, valamint parkosításról is szó volt. Szintén nyertes pályázat volt akkor a Vasvári Pál Általános Iskola tornatermi felújítására, több mint 50 millió forinttal. A tankerületi központnál arra kérdeztünk rá, mi a helyzet a pályázatokkal, s miként valósulhatnak meg a felújítások? A fenntartó válaszából kiderül: „A Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában lévő Munkácsy Mihály Általános Iskola esetében két alkalommal zárult eredménytelenül a közbeszerzési eljárás. Terveink szerint a decemberben induló, sikeres közbeszerzési eljárást követően kezdjük el a munkálatokat 2020 nyarán. A látványterv nem része a jelenleg folyamatban lévő beruházásnak.” A Kodály kapcsán úgy nyilatkoztak, hogy a tervezés elhúzódott, s a munkálatok a decemberi közbeszerzési eljárást követően kezdődhetnek el. A projekt zárása 2021 novemberére várható. A Vasvári Pál Általános Iskola tornatermének felújítását idén augusztusban kezdték el, a munkálatokat ezen a héten fejezik be. Arra a kérdésre pedig, hogy tervben van-e a közeljövőben bármelyik egyéb fehérvári, rosszabb állapotú iskola felújítása, a tankerület így reagált: nyolcvanhat intézményének mind a százharminc feladatellátási helyén végzik az üzemeltetői feladataikat, a felújítási munkálatokat az iskolák állapota alapján tervezik meg.