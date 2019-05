Kultúrpolitikai küzdelem is zajlik – Interjú L. Simon Lászlóval

Az Európai Parlamenti választás sokat emlegetett kérdése a határok védelme és az illegális migráció megfékezése vagy támogatása. De kevés szó esik a nemzeti kultúráról, sőt egyáltalán a kultúráról. L. Simon László országgyűlési képviselőt arról kérdeztük, az idei EP-választásnak lehet-e kulturális vonzata, kihatással lehet-e saját, magyar kultúránkra az eredmény?

– A vasárnapi választásnak súlyos tétje van kulturális szempontból is – húzza alá a képviselő. – Ha nem tudjuk megvédeni a határokat és megfékezni az illegális migrációt, akkor az identitásunk kereteit jelentő európai kultúránk is veszélybe kerülhet. Erre már számos sajnálatos példát láthattunk az elmúlt időszakban Nyugat-Európában a templomi robbantások és a keresztényeket ért terrortámadások során. Mi idáig nem szeretnénk eljutni, mi nem akarjuk azt, hogy hazánkban is olyan párhuzamos társadalmak alakuljanak ki, mint nyugaton. Mi olyanokkal akarunk együtt élni, akik tisztelik a kultúránkat, a vallásunkat. Ezért bár a Fidesz kommunikációjának középpontjában a bevándorlás problémája áll, de emellett hangsúlyoznunk kell, hogy a választás igazi tétje abban az identitáspolitikai, azaz kultúrpolitikai küzdelemben értelmezhető igazán, aminek mi magunk is részesei vagyunk, s amiről Orbán Viktor miniszterelnök is azt mondta, ez a valódi, európai méretű kultúrharc. Európa az európai történelemtől, az itt elő emberek kulturális, művészeti teljesítményétől, épített örökségétől, ipartörténetétől, keresztény kultúrájától, szabadságeszményétől az, ami, s ennek a fennmaradásához ragaszkodunk.

Bár uniós választásban gondolkodik mindenki, a kampány jelmondatainak jelentős része – függetlenül attól, melyik oldaltól jön – a nemzetet szólítja meg, de egy ilyen választásnak lehet-e olyan hatása, hogy az identitást erősíti, s ha valaki úgy gondolja, akkor éppen ellenkezőleg, felszámolja az identitást?

– Nem véletlenül hangsúlyozom évek óta a kollégámnak, hogy a kulturális életben, valamint a kultúrpolitika és az emlékezetpolitika terén végzett munkánk a legfontosabb, hiszen ha egyszer kicserélődne a kontinensünk lakossága, s a Kárpát-medencében már senki sem beszélne magyarul, senkinek sem lennének fontosak az egykor itt élt emberek emlékei, templomai, sírjai, akkor is szükség lesz infrastrukturális beruházásokra, utakra, házakra, ivóvízhálózatra, kórházakra. De végülis csak a kultúra számít, az tart meg bennünket, anélkül értelmezhetetlen a nemzet fogalma, a közösséghez való tartozás tudata. Attól még, hogy uniós választásról van szó, a politikának a nemzetet kell megszólítania. Nekünk most itthon kell elmondanunk, hogy mit gondolunk Európa jelenlegi helyzetéről és a számunkra kívánatos jövőjéről. Meggyőződésem, hogy a megállíthatatlan globalizációban felértékelődnek a lokalitások, ráadásul a bennünk rejlő identitásképző erőt okosan és nem erőltetett módon még abban a fontos politikai küzdelemben is ki lehet használni, amit az Orbán Viktor vezette kormányunk folytat a nemzetállami keretek megmaradása, illetve a Kárpát-medencei magyarság nemzeti identitásának megőrzése és kiteljesedése érdekében. Ami pedig a nemzeti identitás felszámolását illeti, régóta látjuk, hogy a hazai balliberális oldal, belesimulva az európai mainstream gondolkodásba, Európai Egyesült Államokat akar, és a tragikusan alacsony születésszámokat bevándorlók behozatalával akarja ellensúlyozni. Őket sajnos nem érdekli a keresztény kultúra, az identitás, egyszerűen plusz szavazatokat akarnak így is szerezni.

Kimondható-e Cicero után szabadon, hogy háború van, hiszen Inter arma silent musae, azaz háborúban hallgatnak a múzsák? A költők, írók, színművészek, a kultúra oszlopos tagjai mintha nagyobb csendben lennének, mint más időszakban, más korban. Vagy most olyan jól megy?

– Nem vagyok abban biztos, hogy a művészek, alkossanak is a kultúra bármely területén, csendben lennének, bár az igaz, hogy halkabbak. Azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy a művészetekben, a kulturális életben is hangsúlyosabbá váljanak nemzetünk értékei, az identitásunk, a magyarságunk, mert ez adhat olyan pozitív töltetet az életünknek, mely biztosíthatja nemzetünk hosszú távú fennmaradását.

A Mediaworks valamennyi online felületén foglalkozott az első világháborús Úz-völgyi magyar katonai temető meggyalázásával, az odatelepített román álsírokkal. Talán a magyar sajtónak is köszönhetően valamennyi román minisztérium és hivatal kiállt a magyarok mellett, erre ezen a héten a tusványosi sípolós provokátorként elhíresült nő és pár társa fekete szemetes zsákkal csomagolták be a román kereszteket. Ez ismét felerősítette a magyarellenes hangulatot Romániában. Van-e megoldásunk a védekezésre? Az ilyenek ellen milyen fajta Európa véd meg minket a leginkább?

– A magyar emlékek fennmaradását láthatólag nem csak az illegális bevándorlás veszélyezteti. A sírok megőrzése egyszerre kegyeleti és nemzetpolitikai kérdés. Az egykori magyar szállásterületeken gyakran már csak a magyar feliratos sírok, épületek, útmenti kőkeresztek őrzik őseink emlékét. A történelmet meghamisítani igyekvők, a magyarság Kárpát-medencei jelenlétének jelentőségét tompítani akarók nem riadnak vissza a sírok és a hozzájuk hasonló tárgyi bizonyítékok megsemmisítésétől sem. Ez nagyon ellentétes az Európai Unió alapeszményével, erről az uniós választáskor különösen fontos beszélni. Egyébként a román kormányokkal még van mit javítani a kapcsolatainkon. Sajnos sok olyan eset történik Erdélyben, mint amilyen az Úz-völgyi magyar katonai temetőé. Ezeket azonban elsősorban diplomáciai úton kell rendezni. Provokátorok pedig mindenhol vannak, nagyon megnehezítik a korrekt és higgadt párbeszédet, de azt hiszem, mi már elég sok tapasztalatot szereztünk ezen a téren. Ráadásul az Európai Unió sem lép fel elég erőteljesen az őshonos kisebbségek védelmében, nézzük csak meg az erdélyi vagy a kárpátaljai magyarok helyzetét. Azt gondolom, hogy a magyar kormány helyesen mérte fel a helyzetet, és nem vár másokra, nem vár Brüsszelre, hanem magunk tettünk és teszünk határozott lépéseket azért, hogy a határon túli magyar testvéreink is európaihoz méltó körülmények között élhessenek.