Kultúra élőben, most csak az interneten

Furcsa végigmenni az utcákon, s látni a szívünknek eddig kedves kulturális találkozóhelyek ajtaján a „Zárva” táblát, illetve a tájékoztatást arról, hogy most bizonytalan ideig nem nyitják meg kapuikat a közönség előtt, mindannyiunk egészsége érdekében.

Ám mindenki tudja: nagyjából két hete hazánkban is megváltozott az élet, a koronavírus-járvány megjelenése és a terjedés megállítása érdekében bevezetett intézkedések most nagyon is indokolják, hogy ne jöjjünk össze nagyobb létszámban sem zárt, sem nyitott térben. Körülbelül két hete nincsenek tehát koncertek, színházi előadások, irodalmi, zenés programok, bezártak a kiállítóhelyek, a mozik – és a többi. A kultúra, a művészet azonban nem hagyja magát, ahogyan annak „csinálói” sem, s ugyan már eddig is sok minden elérhető volt az interneten, most azonban, a vészhelyzet miatt szinte minden és mindenki a netre „költözött”.

A Facebookon például van egy oldal, amely kifejezetten az élő produkciók ajánlására, közvetítésére jött létre, s található rajta színház, cirkusz, egyéb nyalánkság. Ez nekünk, a közönségnek nagyon jó, hiszen otthonról, pár kattintással elérhető minden, élőben láthatjuk, hallhatjuk kedvenceinket, vagy olyan darabokat is megnézhetünk, amelyekre a való világban a távolság miatt soha nem jutnánk el. A zenészek saját lakásukból, erkélyükről, stúdiójukból adnak „házi koncertet” élő videofelvételen; van előadó, aki eddigi koncertjeinek felvételét teszi közzé időről időre; vannak színházak, társulatok, amelyek most szintén a virtuális közegen keresztül juttatják el előadásaikat a közönséghez, s mindezt nagyjából mindenki ingyen teszi, legfeljebb megadva a lehetőséget a támogatásra. Ami azért volna fontos akár már a kezdetektől, akár idővel, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy a professzionális alkotók bizony a fellépéseik bevételéből (is) élnek, s minél tovább tartanak a korlátozások, minél később állhatnak újra színpadra, léphetnek közönség elé, annál nehezebb helyzetbe kerülnek. Ez azonban „csupán” az anyagi oldal.

Emellett ott van a sok lefojtott kreatív energia, amit a „bezártság” okoz, illetve az alkotók, a művészek lételeme a találkozás a közönséggel, hogy lássák, érezzék a produkcióik által kiváltott reakciókat. Nemhiába citálta a minap a fehérvári Szabad Színház vezetője, Nagy Judit a kortárs színházművészet egyik legnagyobb alakja, Peter Brook gondolatait közösségi oldalán: „A színház mindenekelőtt az élet. Ez az elengedhetetlen kiindulási pont, és igazából csak az érdekelhet bennünket, ami az élet része, a szó lehető legtágabb értelmében. A színház az élet. Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy nincs különbség az élet és a színház között…”

E mondatokat most egy kicsit át kell értékelnünk, hiszen az életet jelenleg leginkább az egészség megtartása, s ennek érdekében az otthon maradás jelenti. Erre buzdítanak nagyon sokan és nagyon helyesen a művészek közül is, akár kifejezetten ebben a témában alkotott, friss dalokkal. S van, aki ugyanígy mond köszönetet például a gyógyítóknak.

Ha azonban véget ér ez az időszak, remélhetőleg minél többen térünk vissza a kultúrafogyasztás hagyományos helyszíneihez is, hiszen – ahogyan arra sokan utalnak – a személyes találkozások, a reakciók, a közvetlen beszélgetések, a helyszínek atmoszférája, az energiák áramlása nem váltható ki, inkább csak pótolható az online térben.