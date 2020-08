Különleges tanévnek vágnak neki a Fejér megyei gólyák

Ahogy az érettségi vizsgáikat sem könnyítette meg a koronavírus-helyzet, úgy a szeptemberben induló képzésükre is árnyékot vet. Egy gárdonyi, egy pázmándi és egy pusztaszabolcsi diákkal beszélgettünk.

Határozott célja volt

Tündérszépek 2020 versenyünk Fejér megyei fordulójának 19 éves gárdonyi győztese, Dettre Anna idén nyáron az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumból ballagott el, és már akkor tudta, hogy felsőfokú tanulmányait a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán folytatná. Olyannyira, hogy nem is jelölt meg más intézményt, pedig a jól sikerült érettségi eredménye sok helyre elég lett volna. Az élet pedig úgy tűnik, szereti a határozottságot, hiszen felvételt nyert az intézmény Élelmiszermérnök BSC képzésére.

– A nyaram jól telt, csak kicsit gyorsan elment. A párommal, a családdal és a barátokkal sok közös programot szerveztünk, kerti partikon, a strandon múlattuk az időt. Nyaralni idén még nem voltunk, most tervezünk 2-3 napra elutazni a Balatonhoz.

Anna érdeklődésünkre elmondta, a tanév során bejárós lesz, mert bár mehetett volna Budapestre, Velencén saját lakásba költöznek párjával, nagyon szeretnek itt élni, és itt is képzelik el a jövőjüket a tó partján.

A tárgyfelvételre augusztus 27-én került sor, a tanrenddel kapcsolatban pedig úgy tudja, hogy hibrid oktatással vágnak neki az évnek, ami esetükben azt jelenti, hogy a gyakorlati képzéseken fizikailag is jelen lesznek, ám az elméleti előadások és a vizsgák online keretek között fognak lezajlani.

A nyár folyamán az egyetem szervezett ugyan gólyatábort a diákoknak, ám a gárdonyi szépség a koronavírus-járvány és egyéb okok miatt úgy döntött, hogy kihagyja, ám mint elmondta, gólyanapokon szívesen részt vett volna.

Joggal merül fel az emberben a kérdés, hogy ha ennyire határozott céllal vágott bele a felsőfokú tanulmányaiba, mennyire izgul miatta, milyen módon készül a kezdésre?

– Nagyon izgulok, és szerintem sokan vagyunk így. Most egy teljesen új fejezete indul el az életünknek, amit lelkesen várok. Amennyire lehet, próbálok felkészülni, alaposan utánanézni a teendőknek, a különböző határidőknek. Az iskolában több ismerősöm is lesz, mivel felsőbb éveseket is ismerek, valamint az egyik volt osztálytársamat is felvették, úgyhogy lesz segítségem bőven.

Izgatottan várja a kezdést

A pázmándi Hajdú Csilla Annához hasonlóan, szintén az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumban érettségizett. Számára a nyár leginkább munkával telt, majd miután megtudta, hogy felvételt nyert a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem és Marketing szakára, próbált a lehető legjobban felkészülni az előtte álló kihívásra. Bár csak másodikként jelölte meg ezt az intézményt, egyáltalán nem bánja, hogy ide vették fel.

Miután kollégiumba nem került be, így kezdetben bejárós lesz, ám ha sikerülne az egyetem mellett Budapesten munkát találnia, akkor mindenképp szeretne a fővárosba költözni.

Csilláék szintén hibrid módon vágnak bele az új tanévbe, az 50 főnél nagyobb előadásokat csak online fogják megtartani, a gyakorlat azonban náluk is normál rend szerint zajlik majd. Ennek fényében a héten összeállította az órarendjét, a különleges helyzet miatt pedig úgy adódott, hogy egy héten mindösszesen 4 órára kell csak bejárnia 11 helyett.

Gólyatábor náluk nem volt, de kétszer is volt helyette gólyatalálkozó a Margit-szigeten, valamint két napos, ottalvás nélküli Gólyanapokat is szerveztek a diákoknak.

A fiatal lány kicsit izgul amiatt, hogy mennyire fogja tudni felvenni az egyetemi ritmust, különösen a távoktatásos rendszerben. Mint mondta, próbálta az órarendjét is minél gondosabban összeállítani, és igyekszik mindennek utána nézni, hogyan is működik. Nem lesz azonban teljesen egyedül a fővárosban, hiszen több ismerőse is lesz az egyetemen, akiktől már a regisztráció és a tárgyfelvétel során is sok segítséget kapott.

Felfrissülve vág bele a munkába

A pusztaszabolcsi Németh Eszter Rebeka a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját fejezte be idén nyáron, és már az érettségi idején határozott elképzelése volt a jövőjével kapcsolatban: kozmetikus szeretne lenni. Az álma eléréséhez az első lépést sikerült is megtennie, hiszen felvételt nyert a budapesti Szépmíves Szakképző Iskolába.

A nyarat munkával és pihenéssel töltötte, sok időt töltött a barátaival, kirándultak, buliztak, ám mint elmondta, már nagyon várja a tanévkezdést. Jelenleg még nem tudja, hogy normál vagy hibrid formában kezdődik meg az oktatás náluk, erre rövidesen fény derül, a napokban kellene érkeznie a hívásnak az iskolától, mindenesetre abban reménykedik, hogy a normál mód fog győzni, nagyon szeretne fizikai formában is jelen lenni a képzésen. A tanévkezdéshez szükséges eszközöket már megvásárolta, bár a bizonytalanság miatt Eszter sem biztos jelenleg abban, hogy mindenből kellő mennyiséget szerzett be.

– Mivel gyakorlati óráim is lesznek, egészen biztos vagyok benne, hogy még vásárolnom kell majd pár dolgot, de erre majd csak az iskola elindulásakor fog fény derülni – mesélte portálunknak a pusztaszabolcsi hölgy, akinek izgalmát tovább fokozza a budapesti helyszín, valamint hogy tudomása szerint nem lesz ismerőse a képzésen, így új embereket ismerhet meg.